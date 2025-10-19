Julia Calvo explicó el motivo por el que decidió no tener hijos

Julia Calvo habló sin vueltas sobre una de las decisiones más importantes de su vida: la de no tener hijos. La reconocida actriz, que desde hace décadas se mantiene vigente en teatro, cine y televisión, reflexionó sobre los mandatos sociales, las elecciones personales y la libertad de poder construir un camino propio, más allá de las imposiciones.

Julia Calvo se sinceró y reveló por qué decidió no tener hijos

Hija de padres “muy de vanguardia”, como ella misma los define, Calvo creció en un hogar donde las reglas tradicionales no pesaban tanto, aunque reconoce que las expectativas sociales la marcaron en su juventud. “Yo era la ‘Susanita’ de mi familia. Vivía de novia, con todos me iba a casar. Creían que iba a ser la primera en hacerlo. Y fue pasando la vida, llegó mi carrera y acá estoy. Fueron otras mis prioridades, no fue el mandato”, contó en una entrevista con Filo.News.

Julia Calvo

Su vocación artística apareció temprano. Se formó como actriz y directora en la Escuela Nacional de Arte Dramático y debutó en cine con Los mochileros, de Emilio Vieyra. Desde entonces, construyó una carrera sólida con trabajos destacados en teatro y televisión. Brilló en Padre Coraje, Floricienta, Casi Ángeles, y actualmente brilla en MasterChef Celebrity.

“Finalmente quedé soltera, no tengo hijos. Sí, amigos y familia, pero nadie que dependa de mí. Uno a veces piensa: ‘¿Por dónde voy?’. Seguí haciendo tu camino. No tengo una próxima zanahoria, voy avanzando según se me presentan las cosas”, expresó. La actriz aseguró que no siente que haya perdido nada por no haber sido madre: “Algunas colegas me dicen que puedo hacerlo porque no me casé ni tuve hijos. Pero conozco muchas mujeres que tienen familia y siguen proyectando. Lo importante es realizarse como persona, porque eso es lo que nos llevamos en el alma”.

Julia Calvo

La actriz también reconoció que la pérdida de su hermana menor marcó un antes y un después en su vida. “Fue lo único que no pude aceptar. Desde ese momento decidí cuestionar todo lo que se me imponía”, recordó. Esa experiencia, dice, la ayudó a valorar la independencia y la autenticidad.

Hoy, a los 64 años, Julia Calvo se siente plena. “Durante mucho tiempo fui diplomática y acepté cosas que no quería. Ahora me soy fiel. Claro que sueño con enamorarme, con tener un compañero, pero no me arrepiento de mis decisiones. Hice mi camino, y eso me define”.

F.A