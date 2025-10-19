Zaira Nara disfrutó a pleno del festejo por el Día de la Madre que organizó Wanda Nara en su casa, pero la noche terminó de la peor manera. La modelo mostró que se le rompió el auto en medio de la autopista cuando intentaba regresar a su casa y tuvo que ser rescatada por su papá, Andrés Nara, y su expareja, Jakob von Plessen.

Zaira Nara se quedó varada en la autopista y Jakob von Plessen la rescató

Zaira Nara pasó del festejo al drama en cuestión de horas cuando intentaba regresar a su casa. Después de disfrutar del Día de la Madre en la casa de su hermana Wanda, la modelo vivió una situación inesperada al quedarse varada en plena autopista. Su auto se detuvo de repente y, sin poder comunicarse con la grúa, terminó siendo rescatada por su papá, Andrés Nara, y su expareja, Jakob von Plessen.

El posteo de Zaira Nara

A través de sus historias de Instagra, la influencer compartió el momento de tensión que vivió cuando su auto se detuvo en medio de la autopista. Primero subió una foto del lugar y escribió con resignación: “Me quedé y la grúa de la autopista no me atiende”. Más tarde, mostró a su papá llegando al rescate y dijo: “Antes de que me atienda la grúa”, junto a una imagen en la que se lo ve revisando el vehículo.

Pero la influencer sorprendió a sus seguidores al revelar el momento en el apareció su exmarido, Jakob von Plessen, quien también se acercó para ayudar. En otro de los videos que publicó Zaira Nara se lo puede ver bajando de su camioneta y sumándose a la escena junto a Andrés Nara, donde ambos intentaron solucionar el problema antes de que llegara la grúa. Por su parte, la modelo escribió sobre las imágenes: "Va llegando gente al baile".

Cabe mencionar que Zaira Nara y Jakob von Plessen estuvieron juntos durante ocho años y son padres de Malaika y Viggo. Aunque la pareja decidió separarse en septiembre de 2022, mantienen una relación cercana y así lo demostraron el sábado 18 de octubre cuando él acudió a rescatarla luego de que se le rompiera el auto en la autopista.

Cómo fue el festejo del Día de la Madre en la casa de Wanda Nara

Desde que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi y regresó a la Argentina con sus cinco hijos, la familia Nara se muestra más unida que nunca. El festejo por el Día de la Madre no fue la excepción y todos los ingrantes del clan se reunieron para celebrar con un gran asado, a cargo de Martín Migueles.

El festejo del Día de la Madre de Wanda Nara y su familia

Según mostró la conductora de MasterChef Celebrity en sus redes sociales, su nuevo novio fue el encargado de usar la parrilla y cocinar para 15 personas. Además, Nora y Andrés, los padres de Zaira y Wanda Nara, revelaron más detalles del encuentro: postres, regalos y platos riquísimos.