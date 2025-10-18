Florencia Raggi habló del momento “muy difícil” de su vida y reveló el rol de Nicolás Repetto y su hija, Renata

Este sábado 18 de octubre, Florencia Raggi sorprendió a propios y extraños al compartir una canción que compuso su pareja Nicolás Repetto y que canta la hija de ambos, Renata. Esta publicación en su cuenta oficial de Instagram reveló un momento de suma intimidad para ella y su familia ya que la letra habla de una difícil situación que le tocó atravesar, donde encontró en su familia un sostén emocional y una red de contención que la llenó de orgullo.

El difícil momento de Florencia Raggi que fue transformado por Nicolás Repetto en poesía

Este fin de semana, Florencia Raggi realizó un posteo llenó de significado para ella y toda su familia. Según las propias palabras de la actriz, un momento muy complicado de su vida fue resignificado por Nicolás Repetto y su hija Renata. “En un momento muy difícil, de esos que pocos se enteran, y solo algunos lo comprenden Nico me compuso este tema, tiempo después Renu lo completó con su voz. Hoy, habiendo atravesado la tormenta, emocionada y muy agradecida se los comparto feliz”, comenzó diciendo la artista ante sus más de 390 mil seguidores.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto | Instagram

La pieza, que se titula “Flotar”, es una pieza creada por el ex conductor de televisión y musicalizada por la heredera de ambos, lo que la convierte en una creación llena de significados. Asimismo, la producción, los arreglos y la dirección estuvieron a cargo de Santiago Olariaga. El músico también participó en guitarra, bajo eléctrico y teclados. Además, Julián Semprini estuvo a cargo de la percusión, Gonzalo Levin de los saxos y flauta, y Nacho Mendiberry de la viola. Arte y diseño de portada, Diego Joel Rocha; finalmente, a cargo de dirección general y reparto, su compañero de vida, Nicolás Repetto.

La melodía, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, es una metáfora de las adversidades que tuvo que atravesar la intérprete. Teniendo como horizonte el mar y lo inesperado, la letra intenta poner un manto de calma a las dudas e interrogantes que se desatan frente a un hecho que descoloca. “Como un barco de papel que alguno soltó en el río. Boyando entre la neblina perdida va”, dice una de las estrofas.

“No es dueña de su destino. No tiene prisa ni fin alguno. Hasta que el mar sacude sus entrañas, le recuerda sus tormentas, azota sus velas blancas y la echa a andar”, continúa la canción transformando el dolor en entrega y resiliencia. Finalmente, la mano divina sálava a la protagonista del caos y del dolor: Diosito llévala a puerto a que descargue sus penas; Se lave con agua dulce y regrese al mar. El viento la va empujando, va prisionera de las mareas. Lo de ella es seguir flotando sin naufragar.

Florencia Raggi y Renata Repetto | Instagram

Una vez más, Florencia Raggi y Nicolás Repetto mostraron que el arte funciona como canal de descarga y refugio ante las adversidades. Este talento fue heredado por Renata, quien se puso al hombro el llenar de sentido todo lo que atravesó su madre en este tiempo. No obstante, el trabajo familiar en conjunto hizo que las heridas sanen y que lo malo sea transformado en un producto que sirve de impulso para los oyentes.

NB