Mey Scápola, la madre del hijo de Mariano Castro, se despidió de él con un emotivo mensaje: “Te fuiste en paz”

Este sábado 18 de octubre se llevó a cabo el último adiós a Mariano Castro en el Cementerio de la Chacarita. Sus restos fueron trasladados desde la casa velatoria de Palermo hacia el panteón ubicado en el reconocido barrio porteño. Allí estuvieron presentes sus allegados y Mey Scápola, la madre de su único hijo, León de 11 años.

Una vez realizado el cortejo fúnebre y después de despedir en persona al hermano gemelo de Juan Castro, la hija de Mercedes Morán se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje hacia quien fuese su pareja por más de seis años.

Mey Scápola y Mariano Castro | Twitter

El emotivo adiós de Mey Scápola a Mariano Castro

Visiblemente afectada por la terrible noticia de la muerte de Mariano Castro, Mey Scápola acompañó el cortejo fúnebre que transportaba el féretro del actor de 54 años, quien falleció a causa de un accidente cerebrovascular este viernes 17 de octubre. El actor estaba batallando contra un cáncer de pulmón que lo mantenía en estado crítico tras la metástasis que se le había generado.

Por esta razón, además de asistir al entierro del padre de su hijo, la actriz se pronunció en sus redes sociales donde dejó un sentido mensaje hacia el hermano gemelo de Juan Castro. “Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho”, comenzó diciendo mientras desplegó una fotografía sumamente significativa del periodista junto al niño abrazados frente al mar.

Mariano Scápola y su hijo | Instagram

Con la imagen en blanco y negro, simbolizando la tristeza que invade en este momento a la familia, contó cómo fueron los últimos tiempos peleando contra esta terrible enfermedad: “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”. Por su parte, la fotografía podría significar que el vínculo entre ambos es inmenso y profundo como el mar

En este marco, también señaló cómo se encuentra el preadolescente ante semejante pérdida: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”. En las líneas siguientes, aprovecho para agradecer el apoyo de sus familiares, compañeros de trabajo, grupos de docentes y la comunidad educativa que los acompañó en este difícil camino. “Gracias a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

Personalidades como Ana Correa, Ana Katz, Ana Pauls, Araceli González, Brenda Gandini, Carla Peterson, Claudia Piñeiro, Darío Barassi, Eleonora Wexler, Flavia Pittella, Florencia Freijó, Luciano Cáceres, María Carámbula, María Florencia Freijo, Mercedes Funes, Mercedes Morán -su madre-, Nancy Dupláa, Rafael Ferro, Sabrina Rojas, Sofi Martínez,Tatiana Schapiro -entre otros-, fueron algunos de los artistas que le dejaron sus palabras de aliento ante tanta desolación. Cada uno de estos mensajes reafirmaba la red de contención que madre e hijo tienen en este momento de duelo que les toca vivir y la huella que dejó el comunicador en todas aquellas personas que lo conocieron.

Mariano Castro y su hijo | Instagram

Pese a que Mey Scápora y Mariano Castro ya no eran pareja, ambos mantenían una crianza bilateral con el pequeño León preservando siempre el vínculo entre el chiquillo y sus padres. Este sentido homenaje es una muestra de la relevancia que tenía su figura en el ambiente; logrando establecer una huella imborrable en todos sus seres queridos y en su paso por la comunicación y cultura.

NB