Ricardo Darín se sinceró sobre su separación de Florencia Bas: "Fue una decisión de los dos"

Ricardo Darín y Florencia Bas están juntos hace más de 30 años. Fruto de su amor nacieron Clara y Ricardo "Chino" Darín, quien se convertirá en padre junto a la actriz española Úrsula Corberó. Si bien en la actualidad, el actor y su esposa siguen siendo una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico, esto no quiere decir que no hayan enfrentado crisis y separaciones a lo largo del tiempo. De hecho, el artista abrió su corazón en una entrevista, años atrás, en la que revela que estuvieron separado durante dos años.

El recuerdo de Ricardo Darín sobre su separación de Florencia Bass: "Sufrí muchísimo"

La historia de amor entre Ricardo Darín y Florencia Bas provoca admiración en el mundo artístico y en las redes sociales. A lo largo de su matrimonio, supieron acompañarse en cada etapa de sus vidas y afrontaron los momentos más difíciles. Sin embargo, el protagonista de El Eternauta reveló en el ciclo MShow, que conducía Javier Ponzo en 2019, que cuando sus hijos eran más grandes estuvieron separados por al menos dos años.

Sin profundizar en los motivos de este alejamiento, Ricardo Darín reconoció en aquella charla con el periodista: “En el 2001, me acababa de separar de mi mujer. Razón por la cual tengo un poco deformada la época. Había entrado en un túnel medio oscuro, que duró un año y medio o dos”.

Ricardo Darín

En una nota más antigua, el actor había sacado a la luz por primera vez esta información y contó que los dos tuvieron el deseo de volver a apostar al vínculo que habían construido por años: “No fue una decisión sólo mía, a los dos nos pasó lo mismo: nos dimos cuenta de que conocernos y estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida". En este sentido, recordó sobre la ruptura con su mujer: "Yo sufrí muchísimo esa separación, a pesar de que también la pasé muy bien. Y a ella le sucedió lo mismo”.

En ese entonces, también había relatado que una vez que se reconciliaron ambos hicieron un pacto: no contar detalles de las relaciones o romances que tuvieron durante su impasse. Acerca de esto, explicó: "Estoy convencido de que es bueno mantener tus zonas privadas. Si no hay secretos y la entrega ante la coyuntura matrimonial es absoluta, quedás indefenso”.

Florencia Bas y Ricardo Darín

Así, Ricardo Darín dejó en claro que su relación de más de 30 años y con dos hijos en común, Clara y el Chino, no fue todo color de rosa y que debieron enfrentar una dolorosa distancia que puso a prueba su amor. En la actualidad, ambos se muestran más unidos que nunca, súper enamorados y preparándose para convertirse en abuelos por primera vez ya que su hijo será padre junto a su novia Úrsula Corberó, quien anunció en septiembre pasado mediante un particular posteo en Instagram que está embarazada.

En una nota que brindó a Perros de la Calle (Urbana Play) desde Madrid, donde protagoniza la obra Escenas de la vida conyugal, Ricardo Darín expresó sobre la feliz noticia: "Estamos muy contentos, muy felices todos, toda la familia, los amigos”. Y agregó: "Es una situación inédita. Estamos expectantes y muy felices con los estudios y ecografías. Vamos con calma igual, vamos despacio”.

Florencia Bas y Ricardo Darín junto a su hijo, el Chino Darín.

Florencia Bas, por su parte, dejó un mensaje muy especial en perfil de su nuera: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”.

De esta manera, Ricardo Darín se sinceró sobre su separación de Florencia Bass en antiguas entrevistas en la que remarca lo mal que la pasó y el momento en que decidieron volver a estar juntos. "Fue una decisión de los dos", manifestó sobre su vida personal.