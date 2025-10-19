La China Suárez celebró el Día de la Madre de una forma muy especial al compartir un álbum de fotos inédito. Es que las imágenes se viralizaron a raíz de que significa el primer festejo que pasa en Turquía, donde se instaló hace unos meses junto a Mauro Icardi, y lo vivió rodeada de amor y de sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

La China Suárez compartió un álbum de fotos inédito para celebrar el Día de la Madre

La China Suárez enterneció a sus seguidores al compartir un álbum de fotos inéditas para celebrar el Día de la Madre. En la publicación, la actriz mostró imágenes nunca vistas de sus embarazos y de sus hijos cuando eran bebés, dejando ver momentos llenos de ternura junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

La China Suárez con sus hijas Rufina y Magnolia

La China Suárez y Rufina Cabré

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos inéditas que reflejan su costado más tierno y maternal. En las imágenes se la ve disfrutando de momentos íntimos con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. “Feliz día”, escribió junto al álbum, que rápidamente se llenó de corazones de sus seguidores.

La China Suárez y Magnolia Vicuña

La publicación llegó en un contexto muy especial para la actriz, que decidió acompañar a Icardi en su paso por Turquía y se muestra cada vez más adaptada a su nueva vida. A la distancia, la China Suárez aprovechó la fecha para compartir su orgullo como mamá y dejar ver la unión que mantiene con sus hijos.

La China Suárez y sus dos hijas

El tierno saludo de la China Suárez a su mamá

Además de recordar sus propios embarazos y la infancia de sus hijos, la actriz también aprovechó la fecha para homenajear a su mamá, Marcela Riveiro. En sus historias de Instagram, la China Suárez compartió un mensaje simple pero lleno de amor: “Feliz día a la mejor”, acompañado por tres fotos familiares que conmovieron a sus seguidores.

La China Suárez y Marcela Riveiro

En las imágenes se la ve a Marcela sosteniendo a la China cuando era apenas una bebé, y en otras dos postales más recientes junto a sus nietos, Rufina, Magnolia y Amancio. Con ese gesto, la modelo dejó en claro el fuerte vínculo que la une a su mamá, quien siempre la acompañó en los distintos momentos de su vida y hoy comparte con orgullo su rol de abuela.