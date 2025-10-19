La China Suárez celebró el Día de la Madre de una forma muy especial al compartir un álbum de fotos inédito. Es que las imágenes se viralizaron a raíz de que significa el primer festejo que pasa en Turquía, donde se instaló hace unos meses junto a Mauro Icardi, y lo vivió rodeada de amor y de sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
La China Suárez compartió un álbum de fotos inédito para celebrar el Día de la Madre
La China Suárez enterneció a sus seguidores al compartir un álbum de fotos inéditas para celebrar el Día de la Madre. En la publicación, la actriz mostró imágenes nunca vistas de sus embarazos y de sus hijos cuando eran bebés, dejando ver momentos llenos de ternura junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos inéditas que reflejan su costado más tierno y maternal. En las imágenes se la ve disfrutando de momentos íntimos con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. “Feliz día”, escribió junto al álbum, que rápidamente se llenó de corazones de sus seguidores.
La publicación llegó en un contexto muy especial para la actriz, que decidió acompañar a Icardi en su paso por Turquía y se muestra cada vez más adaptada a su nueva vida. A la distancia, la China Suárez aprovechó la fecha para compartir su orgullo como mamá y dejar ver la unión que mantiene con sus hijos.
El tierno saludo de la China Suárez a su mamá
Además de recordar sus propios embarazos y la infancia de sus hijos, la actriz también aprovechó la fecha para homenajear a su mamá, Marcela Riveiro. En sus historias de Instagram, la China Suárez compartió un mensaje simple pero lleno de amor: “Feliz día a la mejor”, acompañado por tres fotos familiares que conmovieron a sus seguidores.
En las imágenes se la ve a Marcela sosteniendo a la China cuando era apenas una bebé, y en otras dos postales más recientes junto a sus nietos, Rufina, Magnolia y Amancio. Con ese gesto, la modelo dejó en claro el fuerte vínculo que la une a su mamá, quien siempre la acompañó en los distintos momentos de su vida y hoy comparte con orgullo su rol de abuela.