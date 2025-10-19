Después de opinar sobre el nuevo romance de Nico Vázquez con Dai Fernández, Gimena Accardi volvió a captar la atención en las redes sociales. La actriz asistió a un evento en la noche porteña junto a su amiga Emilia Attias y compartió una foto en la que se las ve muy cómplices.

Gimena Accardi y Emilia Attias, cómplices en la noche porteña: “Mi mujer”

A días de haberse confirmado el romance entre Nico Vázquez y su compañera de elenco, Dai Fernández, Gime Accardi rompió el silencio. La actriz opinó sobre el noviazgo y se sinceró al afirmar que "si Nico está bien, yo estoy bien". Sin embargo, horas más tarde la modelo asistió a un evento en un boliche porteño y se mostró muy cerca de Emilia Attias, su amiga en común con el protagonista de Rocky.

Gime Accardi y Emilia Attias

“Mi mujer”, escribió Gime Accardi junto a la imagen que rápidamente se llenó de likes. En la foto, ambas aparecen sonrientes y abrazadas, dejando en claro la amistad que las une desde que empezaron el rodaje de Casi Ángeles, en 2007.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Emilia Attias

El posteo de Accardi llega después de haber hablado públicamente del vínculo de su exmarido, Nico Vázquez, con la bailarina Dai Fernández. “Si Nico está bien, yo estoy bien, le deseo lo mejor, de todo corazón. A él y a Dai, nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, dijo en una entrevista el pasado jueves 16 de octubre con Sálvese Quien Pueda (Telefe).

Qué dijo Gimena Accardi sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi decidió hablar sobre el romance entre Nicolás Vázquez y la bailarina Dai Fernández. Lejos de mostrarse incómoda con la situación, la modelo se refirió con afecto a la nueva pareja de su ex: “Dai es un amor, es una divina. Es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se tuvieron que dar, te podés enamorar, sentir cosas, y bien por ellos, me alegra”.

Nico Vázquez y Dai Fernández

Por otro lado, cuando Yanina Latorre le preguntó si alguna vez sospechó que entre Nico y Dai podía haber algo más, la actriz fue tajante: “Entiendo las especulaciones, es lógico, pero no, o quiero creer que es de ahora”. De esa manera, aclaró que confía en que la relación comenzó una vez disuelto su matrimonio, y explicó que la separación con el protagonista de Rocky no fue reciente. “Ya veníamos separados desde hace tiempo. Se venía filtrando sobre la separación, así que decidimos contarlo nosotros”, cerró.