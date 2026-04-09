Así está hoy Inti, el hijo de Natalia Lobo, a sus 24 años

Lejos del ruido mediático, Natalia Lobo atraviesa una etapa personal marcada por la tranquilidad y el disfrute de su vida cotidiana. La actriz comparte su día a día con su único hijo, Inti, fruto de su relación con Pablo Pirillo, con quien mantiene un vínculo muy especial.

Inti, el hijo de Natalia Lobo

A sus 24 años, el hijo de Natalia Lobo creció alejado de la exposición pública, pero con una fuerte inclinación artística. Su camino profesional combina creatividad y tecnología, y aunque eligió desarrollarse detrás de escena, su presente refleja compromiso, sensibilidad y una clara vocación por lo que hace.

Un perfil creativo y lejos de las cámaras

Inti se formó en animación 3D y producción virtual, dos áreas en pleno crecimiento dentro de la industria audiovisual. Durante un año y medio, el hijo de Natalia Lobo trabajó en el área técnica, de video y láser de Fuerza Bruta, una experiencia que consolidó su interés por el universo de los shows y la puesta en escena.

Inti, el hijo de Natalia Lobo

Actualmente, se encuentra desarrollando proyectos propios vinculados a pantallas, experiencias visuales y espectáculos, siempre desde un rol más técnico y creativo que lo mantiene alejado del foco mediático. Una elección que habla de un perfil independiente, pero profundamente conectado con el arte.

El vínculo íntimo con su madre y un orgullo que emociona

Más allá de su presente profesional, lo que más destaca Natalia Lobo es el vínculo que construyó con su hijo. Inti aún vive con ella, una decisión que ambos disfrutan y que refuerza una convivencia basada en la libertad y el respeto mutuo. “Es independiente, pero me encanta que siga conmigo”, contó la actriz en más de una oportunidad.

Natalia Lobo y su hijo Inti

Para su cumpleaños, Natalia Lobo le dedicó un mensaje cargado de emoción en el que dejó ver el profundo orgullo que siente: recordó sus primeros días juntos, celebró su crecimiento personal y destacó su sensibilidad, inteligencia y compromiso. Entre palabras llenas de amor, dejó en claro que lo que más valora son los momentos compartidos, como sus charlas o las películas que disfrutan juntos, consolidando un vínculo tan cercano como genuino.