Así es la nueva vida de Elias Viñoles, el galán juvenil de las novelas de los años 2000: lejos de la televisión pero cerca del arte

Elías Viñoles formó parte del semillero de talentos de Cris Morena. El actor, que actualmente tiene 37 años, construyó una base sólida a través de la actuación en distintas telenovelas icónicas de los años ´90 y principios del 2000 al punto tal de convertirse en todo un galán de novelas. Sin embargo, su destino y su espíritu aventurero lo llevaron a ir en búsqueda de nuevos horizontes, donde enfrentó diversos desafíos.

La nueva vida de Elías Viñoles

Desde muy joven, Elías Viñoles entendió que su destino estaría ligado al arte y a la búsqueda constante de nuevos horizontes. Nacido el 21 de octubre de 1988 en Neuquén, su trayectoria profesional comenzó a tomar forma cuando apenas tenía 11 años y, junto a su familia, se instaló en Buenos Aires. En la gran ciudad encontró el espacio ideal para desarrollar su sensibilidad artística y canalizar su vocación, iniciando una formación actoral que lo llevó a estudiar teatro durante tres años con Valeria Lynch, una experiencia que fortaleció su disciplina y le dio las primeras herramientas para enfrentar un medio sumamente competitivo.

Elías Viñoles | Instagram

Con el paso del tiempo, su talento comenzó a hacerse visible en distintas producciones televisivas que marcaron a toda una generación. Sus primeros pasos frente a cámara incluyeron participaciones en novelas juveniles y familiares que lograron gran repercusión en la pantalla chica. Entre ellas, su presencia en Rebelde Way, bajo la producción de Cris Morena, y en la exitosa telenovela Sos mi vida, protagonizada por Facundo Arana y Natalia Oreiro, lo posicionaron como un joven con una gran proyección.

Elenco 1/2 Falta

No obstante, el gran salto llegó con su primer protagónico en 1/2 Falta, un drama juvenil, y posterioemente en Romeo y Julieta, una telenovela adolescente inspirada en la obra de William Shakespeare. Allí compartió pantalla con Brenda Gandini y logró consolidar definitivamente su perfil artístico. Su interpretación le permitió destacarse como una de las caras jóvenes con mayor potencial del momento y abrió la puerta a nuevas oportunidades laborales. Más tarde, continuó ampliando su trayectoria con participaciones en producciones como Atracción x4, Los únicos y Señores Papis, títulos que reforzaron su presencia en el prime time y consolidaron su imagen.

Brenda Gandini y Elías Viñoles en Romeo y Julieta

Elías Viñoles se alejó de la televisión

Más allá de la popularidad adquirida en el ambiente artístico local, Elías Viñoles siempre mantuvo una inquietud que lo empujaba a explorar nuevos territorios. Su espíritu aventurero y su deseo de sumergirse en otras culturas lo llevaron, en 2017, a tomar una decisión trascendental: mudarse a los Estados Unidos en busca de nuevos desafíos profesionales y personales. La llegada a un país con una industria audiovisual tan competitiva implicó empezar desde cero y asumir trabajos diversos que poco tenían que ver con el espectáculo, pero que le permitieron sostenerse mientras abría camino en un mercado completamente distinto: desde chofer de una aplicación hasta “embajador de marca”.

Durante sus primeros años en Norteamérica, atravesó una etapa de adaptación que incluyó residencias en distintas ciudades, contó en La Nación. Pasó por Miami, luego vivió durante dos años y medio en Los Ángeles y finalmente, en 2022, decidió instalarse en Nueva York. Fue allí donde logró fortalecer su red de contactos y comenzar a posicionarse dentro del circuito artístico, consiguiendo a su propio representante y participando en audiciones que lo llevaron a inmiscuirse en el ambiente.

Hoy, a sus 36 años, su presente está marcado no solo por su trabajo actoral, sino también por una fuerte presencia digital. Con más de 11,2 millones de seguidores en Instagram, Elías Viñoles logró construir una comunidad que acompaña cada uno de sus pasos. Esta visibilidad en redes sociales lo convirtió en una figura influyente, sumando una nueva dimensión a su carrera y permitiéndole explorar otras facetas creativas, entre ellas la música. Así, el intérprete atraviesa una etapa de madurez artística en la que combina experiencia, versatilidad y proyección internacional lejos de Argentina.

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