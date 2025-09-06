Andrea Frigerio suele compartir compartir con sus seguidores las imágenes de sus hijos, Tomás y Josefina, y de sus nietos. Recientemente, la actriz le dedicó varios posteos a su nieta Olivia, la hija de Tomás, por su cumpleaños número 13. En su rol de abuela, reunió algunas fotos que son importantes para ella y le dedicó un sentido mensaje a través de su red social de Instagram.

Así está hoy Olivia, la nieta de Andrea Frigerio que acaba de cumplir 13 años

Olivia es hija de Tomás Frigerio, el primogénito de Andrea y Eduardo Frigerio, y acaba de cumplir 13 años. Para homenajearla en su día, la artista decidió compartir una serie fotografías acompañadas de un texto repleto de amor y cariño.

“13 años! En qué momento creciste tanto, Olita”, escribió la actriz junto a una postal que muestra lo grande que está la niña y lo parecidas que son. Por esto último, la publicación no pasó desapercibido y muchos de sus seguidores no dudaron en dejar sus likes.

Andrea Frigerio junto a su nieta Olivia

En otro posteo, Andrea Frigerio recordó el día en que la pequeña tomó la comunión. "Olita", expresó junto a la foto que la mostraba en la iglesia luciendo un vestido blanco de estilo boho chic y acompañada de su padre, Tomás Frigerio. Un momento muy significativo y especial que la modelo trajo al presente para agasajarla en el día de su cumpleaños.

Olivia junto a su padre Tomás Frigerio.

Además, Andrea Frigerio compartió una de las salidas que disfrutó junto a Olivia, su otra nieta, Jazmín, y su hija Josefina Bocchino. "Programa mágico de chicas", comentó la modelo en la imagen donde se la ve haciendo una selfie muy sonriente y feliz junto a ellas.

Andrea Frigerio suele compartir vacaciones con sus hijos y nietos. De hecho, cada verano recorren las playas de Punta del Este en plan familiar y muestran la intimidad de su viaje en las redes sociales. Sobre cómo es a la hora de ser abuela, contó hace un tiempo en revista Para Ti: "Los malcrío, me encanta. Conversamos muchísimo, ellos son muy amorosos, cariñosos, así que es muy lindo tenerlo cerca”.

Dejando en claro que le "encanta ser abuela", en la nota también recordó que heredó esta pasión porque tuvo "dos abuelas extraordinarias" que le enseñaron mucho a cumplir este papel a través de la dedicación y el ejemplo. Esto mismo queda demostrado cada vez que sube algo relacionado a sus nietos y los describe con amorosas palabras.



Andrea Frigerio, su hija Josefina y sus nietas, Olivia y Jazmín.

Olivia, la nieta de Andrea Frigerio que acaba de cumplir 13 años, es la que más se parece físicamente a ella y, al igual que sus hermanos, disfruta pasar tiempo juntas. Mediante varias historias de Instagram, que compartió con sus miles de seguidores, la conductora mostró lo grande que está y recordó los momentos más especiales para homenajearla en el día de su nacimiento.