El impactante look tendencia de Zulemita Menem, pantalones wide leg con cintura alta

Zulemita Menem eligió para un evento reciente un look protagonizado por pantalones wide leg con cintura alta, pieza clave en las colecciones actuales. El conjunto, definido por líneas amplias y detalles sutiles, reflejó una estética contemporánea que se alinea con las tendencias más destacadas del momento.

Zulemita Menem se robó todas las miradas con un look cargado de tendencias

Zulemita Menem asistió a un evento de moda con un conjunto que marcó tendencia con unos pantalones wide leg con cintura alta, una prenda que se impone esta temporada por su estructura y versatilidad. La elección sumó romanticismo y elegancia, reafirmando su lugar como una de las referentes de la moda en el país.

Zulemita Menem

La empresaria fue una de las figuras destacadas en el desfile de Heidi Clair durante la edición 2025 de BAFWEEK, y su elección de vestuario no pasó desapercibida. Su look marcó presencia en una jornada donde el estilo fue protagonista. Su presencia se enmarcó en una jornada donde la moda argentina mostró sus apuestas para la temporada.

El atuendo de Zulemita Menem estaba compuesto por unos wide leg de cuero en color negro con doble cierre frontal y detalles de hebillas. El diseño se destaca por su corte limpio, su estructura definida y una cintura alta que estiliza la figura sin perder naturalidad. Este tipo de prenda, además de ser versátil, permite jugar con distintas combinaciones y se adapta tanto a eventos formales como a encuentros relajados.

Zulemita Menem

La elección de la hija del expresidente se completó con una blusa blanca de mangas globo, ofreciendo una estética moderna, confeccionada en una tela ligera con detalles de calado. Esta pieza aportó textura y sofisticación al conjunto, sumando volumen en la parte superior y generando contraste con la línea recta del pantalón.

Por su parte, Zulemita Menem completó su look con un make up sutil, con delineado en los ojos y gloss con brillo en los labios. A su vez, acompañó la elección dejando su pelo suelto con un lacio natural, en línea con la estética general del evento. Como accesorio adicional, lució una mini cartera a juego con el pantalón, en tono negro.

Zulemita Menem

Cabe destacar que la presencia de la empresaria en el desfile de Heidi Clair se enmarca en una jornada donde la moda argentina mostró sus apuestas para la temporada otoño-invierno. El evento reunió a diseñadores, figuras públicas y referentes del sector, y funcionó como vidriera de las tendencias que marcarán los próximos meses.

Los pantalones wide leg con cintura alta no solo se posicionan entre los más elegidos por los estilistas en el último tiempo, sino que también reflejan una evolución en la forma de vestir: prendas cómodas, que permiten movimiento y estilo sin rigidez. La elección de Zulemita Menem confirma que esta prenda se adapta a cada ocasión y que puede funcionar como base para múltiples combinaciones.

Zulemita Menem

Zulemita Menem eligió para su aparición un conjunto que refleja las tendencias actuales, con pantalones wide leg con cintura alta como pieza central. La prenda amplia y estructurada, combinada con una blusa de diseño ligero y detalles calados, conformó un look equilibrado y alineado con las propuestas de temporada.

VDV