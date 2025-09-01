Nequi Galotti y Andrea Frigerio son de las amigas más cercanas entre las celebridades. A pesar de sus diferentes trabajos, la moda y su estilo de vida las une en todas las ocasiones, y no dudan en pasar los momentos más importantes con la otra. El sábado 30 de agosto, la actriz cumplió 64 años, y decidió realizar un festejo rodeada de sus amigos más cercanos y familia más querida. En este contexto, la empresaria decidió compartir las mejores postales y dejarle una reflexión.

Nequi Galotti, Andrea Frigerio

El cumpleaños de Andrea Frigerio: las fotos de Nequi Galotti

Nequi Galotti fue parte del cumpleaños 64 de Andrea Frigerio. Ambas mujeres pertenecen al mismo grupo de amigas, por lo que comparten importantes momentos. En sus redes sociales, no dudan en mostrarse unidas y abrazadas, compartiendo risas y pasión por la industria fashionista. Esta ocasión no fue diferente, y, durante el fin de semana, vivieron un glamouroso festejo en la casa de la actriz. La encargada de compartir las mejores postales fue la empresaria.

Nequi Galotti, Andrea Frigerio

La artista eligió disfrutarlo en la tranquilidad de su hogar, con una decoración minimalista y arte abstracto. El dresscode iba por lo elegante pero comfy, marcando los colores terrenales como la tendencia de la temporada. Los invitados, que iban de familia hasta amigos cercanos, pudieron recorrer el comedor o el patio de Frigerio, donde colocaron diferentes aperitivos para que disfruten. La idea era algo tranquilo e íntimo, por lo que sus seres queridos fueron los únicos que estuvieron presentes.

El cumpleaños de Andrea Frigerio

El cumpleaños de Andrea Frigerio

Finalmente, su hija Fini llegó con una deliciosa torta de cumpleaños bañada en chocolate. Cinco velas de colores rodeaban una bengala brillosa, mientras los invitados entonaban el "Feliz cumpleaños". Andrea sopló las velitas y se abrazó a su familia. Nequi compartió las mejores postales que, luego, reposteó su amiga. De esta manera, reflexionó: "Festejar la vida siempre es especial, pero cuando se trata del cumpleaños de mi querida amiga se vuelve inolvidable. Una tarde divina, llena de cariño y alegría".

Seguido a esto, le dedicó unas palabras, pensando en todos los años de amistad que llevan. "¡Casi 40 años de maravillosa amistad, luminosa, presente, amorosa, inteligente, con un humor único! Te quiero Andreita. ¡Todo lo mejor del mundo para vos!". La actriz no dudó en mostrarlo también entre sus seguidores, y el posteo se llevó diversos comentarios halagando la relación de ambas y felicitando a Andrea Frigerio por el día especial que pasó con Nequi Galotti y sus más cercanos.

A.E