La incómoda reacción de Camila Homs al matrimonio de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “No voy a hablar de ellos”

Camila Homs está viviendo un momento personal muy especial pues, espera a su primer hijo junto al futbolista José “Principito” Sosa. En una reciente entrevista con Puro Show, la modelo habló con naturalidad de su embarazo, sus antojos, sus proyectos profesionales y de cómo sus hijos, Francesca y Bautista, van asimilando esta nueva etapa familiar.

Sobre sus proyectos personales, Camila Homs habló sobre su última transmisión: “Hice streaming, los invito a todos a que lo vean, Multitalent TV. Estuvo buenísimo, me divertí muchísimo. Como siempre digo, la charla con las chicas es como una charla de amigas. Se convierte en algo súper ameno, se pasa volando. Así que si quieren saber todo de mi embarazo, lo pueden ver”, explicó.

La reacción de Camila Homs al ser consultada por la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Si bien la entrevista se estaba desarrollando con naturalidad, todo cambió cuando Camila Homs fue consultada sobre cómo se había enterado del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias”, dijo cortando rápidamente la entrevista.

La actitud de Camila Homs no pasó desapercibida y fue rápidamente analizada por los panelistas. Fue el conductor, Matías Vázquez quién explicó que la actitud de la modelo podría estar vinculada a un contrato que mantiene con el futbolista: “Ese contrato parece que la puso nerviosa a Camila. Vamos a ver porque a Camila la fuimos a buscar, le preguntamos de todo y cuando aparece el nombre Rodrigo, reacciona de la siguiente manera”.

El contrato entre Camila Homs y Rodrigo de Paul

Angie Balbiani reveló que “la relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual”. La panelista explicó que, además de cuestiones económicas y acuerdos por sus hijos, una de las cláusulas centrales es no hablar públicamente el uno del otro: “Parte de ese contrato es no hablar el uno del otro. Y en caso de que hablen, se revé el contrato. Y dentro del contrato está la plata que ella recibe mensualmente y el acuerdo que tienen con los hijos”, detalló.

Tras la explicación sobre la reacción de Camila Homs a la boda de De Paul y Tini y siguiendo la misma línea, Pampito agregó: “Bueno, por supuesto que es entendible que no quiera hablar del tema. Sobre todo porque si ya están medianamente en paz, por más que no haya vínculos, y acordaron, como dice Angie, un contrato donde no se puede hablar de uno del otro. Está bien, está pasando otro momento, está en otra, va a ser mamá!"