Así es Roberto, que novio de Charlotte Caniggia mantiene desde hace 7 años lejos del ojo público: “Yo soy feliz en privado”

Charlotte Caniggia, una de las figuras mediáticas más reconocidas del país, sorprendió al revelar detalles de su vida privada junto a su pareja, Roberto Storino. Si bien la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se caracteriza por estar frente a las cámaras, prefiere mantener su noviazgo lejos del ojo público, apostando a la intimidad como la clave de la relación.

Durante los últimos siete años, Charlotte Caniggia y Roberto Storino han consolidado su relación sin necesidad de mostrarse en exceso frente a las cámaras. Storino, aunque reservado, acompaña a Charlotte en sus compromisos laborales, y recientemente participó junto a ella de una entrevista en Olga TV, donde contaron cómo comenzó la historia de amor que hoy los mantiene unidos.

Así nació la historia de Charlotte Caniggia y Roberto Storino

Roberto Storino tiene 41 años y conoció a Charlotte Caniggia gracias a un amigo en común, Fabián. “Los dos estábamos solteros y él nos presentó. Salimos y acá estamos”, reveló el empresario en la charla con Migue Granados. Desde entonces, la pareja transita su relación con un bajo perfil, aunque con una estabilidad que sorprende en el mundo del espectáculo.

Charlotte, por su parte, admitió que el tiempo juntos no es un detalle menor. “Sí, es un montón, yo no lo muestro mucho”, dijo al confirmar los siete años de noviazgo. Con estas palabras dejó en claro que, aunque no comparta imágenes ni exponga a su pareja constantemente, vive su vínculo con plenitud y sin necesidad de exhibirlo en redes sociales.

Quién es Roberto Storino, el hombre que conquistó a Charlotte

Storino es empresario y fanático de los autos, una pasión que transformó en negocio con su empresa de alquiler de vehículos de alta gama en Miami. Su perfil se dio a conocer públicamente en 2023, cuando Charlotte Caniggia lo presentó en el Bailando, programa en el que destacó el costado emprendedor de su pareja.

Más allá de su trabajo, lo que más llamó la atención fue la filosofía de vida que comparte la pareja. “No me copa esa gente que vende humo que son felices, yo soy feliz en privado. Qué me importa mostrar fotos con mi novio si estoy bien”, expresó Charlotte Caniggia, revelando cuál ha sido el secreto para que su relación se mantenga estable.