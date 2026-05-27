Así está hoy María del Carmen Cerruti, la mamá de Máxima Zorreguieta

A pocos días de que Máxima Zorreguieta confirmara públicamente que su madre padece demencia, María del Carmen Cerruti reapareció en un importante evento en Buenos Aires. La madre de la reina de los Países Bajos asistió este martes 26 de mayo a la cena anual del Museo de Arte Moderno, organizada por la Asociación Amigos del Moderno, donde se mostró sonriente y acompañada por Juliana Awada.

Máxima Zorreguieta y María del Carmen Cerruti

Así está la mamá de Máxima Zorreguieta después del anuncio de su enfermedad

La presencia de María del Carmen Cerruti llamó la atención porque se trata de su primera aparición pública desde que se conoció la enfermedad que atraviesa. A sus 81 años, la madre de Máxima Zorreguieta mantiene un perfil muy bajo y son pocas las ocasiones en las que participa de eventos de alta exposición. Sin embargo, esta vez decidió decir presente en una de las galas más importantes del circuito cultural porteño.

Durante la noche, María del Carmen se mostró cerca de Juliana Awada y otros invitados. Su asistencia se produjo apenas una semana después de las declaraciones que realizó la reina en Países Bajos, donde habló por primera vez sobre el delicado momento familiar que atraviesan. "Mi madre también padece demencia, es una situación muy dolorosa", expresó la reina.

Juliana Awada y María del Carmen Cerruti (Foto: Sergio Piemonte)

Durante la noche especial dedica al arte, María del Carmen Cerruti dijo presente al evento y posó ante las cámaras junto a Juliana Awada, ambas fueron capturadas sorientes tanto por el encuentro como por la causa que las reunió, siendo amantes de la cultura.

Máxima Zorreguieta junto a sus padres

Respecto a la salud de María Carmen, se guarda total hermetismo desde las declaraciones de Máxima, que no brindó detalles ante sus palabras, desconociéndose el diagnóstico específico.

Actualmente, María del Carmen Cerruti vive en la Argentina, cerca de sus hijos Juan y Martín, mientras que mantiene un vínculo muy cercano con Máxima y sus nietas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Su aparición pública en Buenos Aires este martes 26 de mayo llevó tranquilidad y mostró que continúa participando de encuentros sociales acompañada por su círculo más cercano.

Tu prueba Premium ha finalizado