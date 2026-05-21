Amalia, Alexia y Ariane, las hijas de Máxima Zorreguieta, marcaron sus diferencias fashionistas con looks opuestos

La nueva sesión de fotos oficiales de la familia real neerlandesa fueron publicadas, este jueves 21 de mayo, y los usuarios de todo el mundo posaron sus ojos sobre los looks opuestos de las princesas Amalia, Alexia y Ariane, las hijas de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro.

Del casual chic a la elegancia effortless: los looks de Amalia, Alexia y Ariane, las princesas de Holanda

Las postales oficiales de la Casa Real de Holanda no solo volvió a captar la atención por la elegancia de Máxima Zorreguieta, sino también por los estilos opuestos de sus hijas. Durante la producción realizada en el jardín holandés de la finca Clingendael, las princesas Amalia, Alexia y Ariane apostaron por looks completamente distintos entre sí, aunque en perfecta armonía estética.

Las princesas Ariane, Alexia y Amalia

Amalia, quien es la heredera al trono, dejó en claro su preferencia por una moda mucho más relajada y contemporánea. La joven eligió una chaqueta corta de tweed color amarillo pastel con botones dorados y bolsillos frontales que combinó con un pantalón de jean amplio tiro alto con terminación acampanada. El outfit mezcló elegancia clásica con un aire juvenil y moderno, reafirmando su perfil casual chic.

La princesa Amalia

Por su parte, Alexia volvió a mostrar su costado más fashionista y elegante con una propuesta de inspiración effortless. La segunda hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro lució un vestido satinado en color verde oliva de corte fluido con manga amplia a un solo costado. Este look sofisticado pero reversionado en clave contemporánea estuvo acompañado por un cinturón marrón anudado a la cintura.

La princesa Alexia

Además, la princesa agregó como complemento unas botas bucaneras de gamuza en la misma tonalidad y un clutch que siguió la armonía visual. Ariane, por su parte, escogió una blusa satinada en tono rosa cobrizo y un pantalón beige con rayas en color rosa. Ambas prendas oversize dejaron en claro que apuesta por una estética cómoda y fresca, pero también que siga la tendencia actual de la moda internacional.

La princesa Ariane

Aunque cada una mostró una personalidad completamente distinta a través de la moda, la sesión de fotos reflejó una armonía visual perfecta gracias a la paleta de tonos cálidos, las telas fluidas y la combinación equilibrada entre sofisticación y estilo. De esta manera, Amalia, Alexia y Ariane, las hijas de Máxima Zorreguieta, marcaron sus diferencias fashionistas con looks opuestos y llamaron la atención.

Máxima Zorreguieta convierte al conjunto monocromático en la apuesta más elegante de la realeza europea

En las nuevas imágenes oficiales, Máxima Zorreguieta reafirma su pasión por la moda. La reina llevó un estilismo monocromático en rojo cherry compuesto por una camisa satinada de mangas largas y cuello relajado, que llevó parcialmente abierta, y un pantalón palazzo de tiro alto y caída fluida que estilizó su silueta.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro

Como accesorios, la monarca y esposa del rey Guillermo Alejandro sumó impactantes aros colgantes plateados con brillo, ideales para elevar aún más la apuesta glamorosa. El conjunto destacó por el movimiento de las telas y el efecto satinado, una de las tendencias más fuertes de la moda actual.