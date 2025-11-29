Así es la vida de María del Carmen Cerruti, la madre de Máxima Zorreguieta que todavía se mantiene en la Argentina

El apellido Zorreguieta cobró relevancia en el mundo en el 2001, cuando Máxima conoció al entonces Príncipe Guillermo Alejandro y contrajo matrimonio. Sin embargo, en Argentina, el mismo ya era conocido debido a que Jorge Zorreguieta, esposo de María del Carmen Cerruti Carricart, había sido secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura cívico-militar que azotó al país.

Vida familiar de María Del Carmen Cerruti y Máxima Zorreguieta antes de alcanzar la popularidad internacional

Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti vivían en Buenos Aires cuando le dieron la bienvenida a sus cuatro hijos: Máxima, Martín, Juan e Inés. La crianza de los niños fue en un departamento en el barrio porteño de Recoleta y todos tuvieron una infancia y una educación privilegiada en el Northlands School.

Máxima, Jorge Zorreguieta y María Del Carmen Cerruti Carricart

María del Carmen Cerruti siempre tuvo un bajo perfil pese al trabajo de su marido y se dedicó a criar a sus cuatros hijos. Jorge Zorreguieta tuvo tres hijas de su primer matrimonio con la escritora y filósofa Marta López Gil, y toda la familia siempre tuvo un gran vínculo.

En la actualidad, María del Carmen Cerruti Carricart tiene 81 años y, aunque se la suele ver compartir momentos con Máxima en los Países Bajos, prefiere ser lo más discreta posible por todo lo que representó Jorge Zorreguieta en Argentina. El ex político, que murió en 2017, tuvo una condena social y en 2009 el el Congreso de la Nación Argentina le retiró su jubilación de privilegio de $1.650 dólares mensuales. María del Carmen Cerruti actualmente continúa viviendo en el departamento de la Recoleta en el que nació Máxima y algunas veces al año viaja a los Países Bajos para acompañar a su hija.

Máxima Zorreguieta.

Quién es y de dónde viene María Del Carmen Cerruti Carricart

La madre de la reina Máxima de los Países Bajos nació el 8 de septiembre de 1944 siendo hija de Jorge Horacio Cerruti Sautu (nacido el 11 de julio de 1911 en Pergamino, Buenos Aires, y fallecido el 17 de noviembre de 1992 en el mismo lugar) y de María Del Carmen Carricart Cieza Rodríguez (nacida el 17 de mayo de 1914 en Gonzáles Chaves, Buenos Aires, y fallecida el 15 de enero de 1999 en Capitán Sarmiento, Buenos Aires). Además, tuvo cuatro hermanos: Jorge Horacio, María Rita, María Marcela y María Cecilia.

Sus abuelos por línea paterna fueron Santiago Anastasio Cerruti Ponce De León (15/04/1872, San Nicolás, Buenos Aires - 4/01/1940, Pergamino, Buenos Aires) y María De Las Mercedes Sautu Martínez (16/02/1876, Pergamino, Buenos Aires - 2/03/1955, Pergamino, Buenos Aires). Mientras que, sus abuelos por línea materna fueron Domingo Carricart Etchart, nacido en 1885 en Las Flores, Buenos Aires, y fallecido el 24 de febrero de 1953 en Buenos Aires, y Carmen Petronila Cieza Rodríguez. Del resto de sus antepasados, se saben que están repartidos entre Italia, Francia, España y Buenos Aires.

María del Carmen Cerruti /AFP

A pesar de ser la madre de Máxima Zorreguieta, y de la historia que la rodea, María del Carmen Cerruti Carricart se esfuerza por mantener un perfil bajo, mucho más relajado de lo que se podría esperar. Si bien comparte muchos momentos con su hija y sus nietas, y suele viajar a los Países Bajos, lo cierto es que su vida intenta ser lo más "normal" posible, lejos del peso de su apellido y sus vínculos.