Máxima Zorreguieta impone el look arrugado con estilismo y sofisticación

Máxima Zorreguieta sigue llevando bien en alto su impronta dentro de la corona de los Países Bajos en cada evento institucional que encabeza. En esta oportunidad, la Reina consorte irrumpió con un look arrugado con estilismo y sofisticación como parte de una narrativa que combinó moda y funcionalidad. Asimismo, utilizó uno de los colores favoritos para resaltar su imagen apostando a una coherencia estética trazada con su personalidad.

El look arrugado de Máxima Zorreguieta

En las últimas horas, Maxima Zorreguieta cautivó la atención en redes sociales tras difundirse una serie de imágenes institucionales sobre las actividades establecidas en su agenda. Allí, la royal irrumpió con un look de estilo elegante con estética monocromática moderna en tono amarillo mostaza. El conjunto que eligió transmite un guiño moderno enmarcado en la moda de alta costura, pero, al mismo tiempo, funcional, sofisticado y minimalista, algo muy característico de ella en encuentros oficiales.

El look arrugado de Máxima Zorreguieta | Créditos: Casa Real de Países Bajos

El conjunto estácompuesto por dos piezas, pero que juntas, creaban un efecto uniforme. Por un lado, optó por una blusa de cuello alto fruncido con caída suave y mangas largas. A la altura de la cintura le agregó un lazo fino que definió su cintura y resaltó discretamente su torso, aportando textura a la tela. En otras palabras, tanto en la zona de la garganta como en la parte del cinturón slim se pudo apreciar un look arrugado con estilismo y sofisticación.

Para la parte de abajo, la monarca argentina utilizó un pantalón de tiro alto estilo palazzo, aportando comodidad, en línea con la impronta oversize y funcional que la caracteriza. El calzado le permitió estilizar su figura mediante la selección de unos zapatos stilettos con terminación en punta y taco aguja. Finalmente, agregó un accesorio tan básico como infalible: una cartera discreta en forma de sobre con una cadena corta y detalles dorados. Estos siguieron la colorimetría propuesta imponiendo una mezcla de estilo entre el power dressing con la moda royal contemporánea. El resultado fue un outfit formal, funcional y sumamente cuidado, aunque lejos de mostrar rigidez.

El look arrugado de Máxima Zorreguieta | Créditos: Casa Real de Países Bajos

El color que más elige Máxima Zorreguieta

Este espectacular look propuesto por Máxima Zorreguieta para asistir a compromisos institucionales marcados en su agenda real estuvo atravesado por un color tan llamativo como característico de la dueña del trono europeo. Si bien el conjunto se destacó por su diseño sobrio y elegante, el color, sin dudas, fue el que se robó todas las miradas. El amarillo mostaza intenso se transformó en uno de los tonos más requeridos por la esposa del rey Guillermo.

El mismo le aporta una imagen vibrante y refinada que la destaca visualmente, pero sin verse excesiva. La presencia de accesorios discretos con una joyería simple y mínima compuesta por un reloj y aritos de perlas generó que el color y la estructura del conjunto en general sean los verdaderos estrellas del estilismo, imponiendo así una línea estética chic ejecutiva real.

El look arrugado de Máxima Zorreguieta | Créditos: Casa Real de Países Bajos

No obstante, cabe destacar que la reina Máxima en otras oportunidades apostó a este color como uno de los que más elige para conformar su vestuario a la hora de asistir a reuniones. En el perfil de Instagram de la Casa Real de Países Bajos se la puede ver luciendo un outfit similar oversize donde cambió los accesorios y zapatos, pero mantuvo la coherencia estética que la caracteriza con esta imponente paleta cromática. Así, variando la joyería y el calzado, aporta un estilo más informal y ajustado a las demandas institucionales de su agenda, sin perder estilo ni sofisticación.

El color favorito de Máxima Zorreguieta | Créditos: Casa Real de Países Bajos

Así, con un color que la destaca entre otras royals, Máxima Zorreguieta apuesta por un estilo descontracturado, pero en línea con un look chic ejecutivo real. A través de un color que está dentro de su repertorio de outfits favoritos, el conjunto transmitió funcionalidad, comodidad, pero a su vez, sofisticación y elegancia. En este tipo de vestuarios, no sólo el color da entidad, sino que también cada detalle es observado por los expertos en moda. Esta vez, la Reina logró una impronta elegante y relajada con arrugas como protagonistas.