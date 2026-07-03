Así están hoy André Horvilleur y Antón Noher, los hijos de Celeste Cid

Celeste Cid es de las actrices con bajo perfil mediático pero muchos fanáticos por toda la Argentina. Su belleza inigualable y sus protagónicos en cada novela que participó la llevaron a crear un camino y una comunidad que la acompaña en todo momento de más de 3 millones de seguidores. Sin embargo, siempre que puede resguarda la intimidad de sus seres queridos, y se reserva para ellos su "mundo entero". De esta manera, sus hijos, André Horvilleur y Antón Noher, se vuelven el centro de motivación de todos sus objetivos y se roban la atención de los usuarios en redes sociales con su crecimiento.

Celeste Cid con sus hijos André Horvilleur y Antón Noher

Las historias de amor de Celeste Cid y el nacimiento de sus hijos André y Antón

A principios de 2003, Celeste Cid era una de las actrices más exitosas de la televisión argentina. En la cima de su popularidad, y con solo 19 años, cargaba con varios títulos de renombre que enamoraron a todos y comenzaron a formar su comunidad de fanáticos. En el ámbito de la música, Emmanuel Horvilleur se consolidaba tanto en su carrera solista como con el mítico dúo Illya Kuryaki and the Valderramas . Ante este panorama, que un romance surgiera entre ellos capturó de inmediato la atención de todos los medios de comunicación, y se volvió el ejemplo perfecto del amorfulminante, pasional y del corazón.

Fruto de esta intensa relación, el 2 de septiembre de 2004 nació André Horvilleur, el primer hijo varón de la actriz. Al haber nacido cuando ella tenía solo 19 años, Celeste describe que "crecieron juntos". La juventud de la actriz hizo que la relación con su primogénito tuviera una impronta de profunda camaradería y aprendizaje mutuo, que sigue mostrándose en la actualidad. Aunque Cid y Horvilleur decidieron separarse en el año 2006, tras tres años de convivencia, no significó la ruptura del lazo familiar.

Celeste Cid con sus hijos André Horvilleur y Antón Noher

André creció con padres separados, y viendo cómo su mamá volvía a apostar al amor a mediados del 2016. Esta vez, la actriz sorprendió al buscar dentro de su círculo laboral y, tras varias semanas de rumores, anunció en simultáneo su noviazgo con el actor Michel Noher y su segundo embarazo. El 13 de octubre de 2016 nació Antón Noher, el segundo hijo de Cid, y el que marcó el sello en la familia, de aquel momento, ensamblada.

La relación se caracterizó desde el primer momento por el extremo bajo perfil y la búsqueda mutua de tranquilidad, y se mantuvo de esta manera casi dos años completos. Su separación se dio a finales del 2018, de manera pacífica y poco mediática, como fue su comienzo. Al igual que con André, Celeste priorizó el bienestar de Antón por sobre cualquier diferencia, creando tambien una gran dinámica de crianza compartida.

Celeste Cid con sus hijos André Horvilleur y Antón Noher, y su novio Santiago Korovsky

Así están hoy André Horvilleur y Antón Noher, los hijos de Celeste Cid

Celeste Cid resguarda la intimidad de sus hijos, pero demuestra en sus postales y sus redes sociales lo importantes que son para ella. Entre salidas a estrenos y publicidades de moda, les permite crear su propio camino en los medios de comunicación, cuidándolos de la exposición extrema y las complicaciones de la fama.

André Horvilleur tiene 21 años, y mantiene un perfil reservado. Al alcanzar la mayoría de edad, sus redes sociales abiertas cultivan una comunidad de más de 100 mil seguidores, pero sin interiorizarlos en su vida privada; sino que con un enfoque meramente en viajes, vivencias y proyectos de índole audiovisual. Heredó la sensibilidad artística de sus padres, y la belleza natural sobre todo de su mamá, al mostrarse en algunas campañas como modelo. Celeste, en mensajes hacia su hijo, destacó lo orgullosa que se encuentra de la caballerosidad y el profundo respeto con el que trata a las mujeres en su entorno de amigos.

André Horvilleur

Antón Noher tiene 9 años, y vive bajo la protección y las reglas que Celeste Cid le impone con respecto a la vida pública. Según ella, el niño es dueño de una personalidad vivaz y muy diferente a la de su hermano, demostrando la diferente etapa que ella misma vivía al momento de criarlo. En las postales que Cid comparte, deja en claro la buena unión que hay entre Antón y André, a pesar de la diferencia de edad. La personalidad del niño y su relación con su familia se puede ver en algunas apariciones de Antón junto a sus padres en eventos frente a la prensa, la imagen de él sigue siendo sumamente protegida, en ocasiones muy puntuales de común acuerdo entre la expareja.

Celeste Cid y Antón Noher

André Horvilleur y Antón Noher son los hijos de Celeste Cid, y quienes se roban la atención de sus seguidores cuando aparecen en algunas postales. Con un bajo perfil, demuestran el acompañamiento que le hacen a su mamá, la buena relación que hay con la nueva pareja de la actriz, y el camino diferente que quisieron seguir, lejos del perfil mediático de sus respectivos progenitores. A pesar de eso, Cid se muestra orgullosa y llena del amor que ellos le brindan, y no duda en exponerlo a sus seguidores, destacando lo mucho que crecieron con el tiempo.

A.E