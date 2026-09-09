Quién es y a qué se dedica Evangelina Bourbon, la actual pareja de Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur es uno de los músicos más influyentes del rock y del pop latinoamericano, reconocido por cofundar la mítica banda Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta y por consolidar una exitosa carrera solista repleta de ritmos funk y groove. Sin embargo, en el plano sentimental, el cantante se encuentra en una sólida relación desde hace varios años con Evangelina Bourbon, con quien comparte su vida cotidiana y profundos proyectos personales.

El romance entre ambos comenzó a consolidarse hace alrededor de 9 años atrás, marcando el inicio de una historia de amor caracterizada por el bajo perfil mediático y una fuerte complicidad artística. Evangelina supo ganarse un lugar destacado no solo en el corazón del reconocido músico, sino también dentro del ambiente del espectáculo debido a su innegable talento, frescura y dedicación en su respectivo ámbito laboral.

Emmanuel Horvilleur, Evangelina Bourbon

¿Quién es Evangelina Bourbon, la pareja de Emmanuel Horvilleur?

Evangelina Bourbon es una dedicada artista argentina que construyó una sólida identidad propia gracias a su inagotable talento, frescura y versatilidad. Nacida con una profunda vocación por el arte, se formó intensamente desde joven para convertirse en una reconocida bailarina profesional y talentosa coreógrafa. Su nombre es sinónimo de prestigio en el circuito del teatro musical, donde brilló en grandes producciones comerciales de la cartelera porteña como Sugar y Sunset Boulevard . Su gran capacidad interpretativa y precisión técnica la llevaron también a recorrer importantes escenarios locales e internacionales, destacándose como la encargada de diseñar las puestas en escena y movimientos para diversos recitales y videoclips de la escena musical contemporánea.

Lejos de los focos de los escenarios y del mundo del baile, Evangelina expandió su universo creativo hacia el ámbito del diseño y las tendencias de indumentaria. Su enorme pasión por la estética la impulsó a fundar su propio emprendimiento de moda circular, una tienda enfocada en la curaduría de prendas vintage. A través de este proyecto personal, y en sus redes sociales donde construyó una comunidad de más de 25 mil seguidores, promueve un estilo de vida consciente, sustentable y con mucha personalidad, demostrando su ojo clínico para combinar épocas y texturas en propuestas visuales únicas.

Sin embargo, en el ámbito personal, la artista vive una etapa de absoluta plenitud y madurez. Su gran historia de amor junto a Emmanuel Horvilleur se convirtió en el pilar fundamental de su vida cotidiana, un lazo que se potenció con la llegada de la maternidad y que le permite fusionar su intensa rutina laboral con la calidez de un hogar ensamblado.

Evangelina Bourbon, la actual pareja de Emmanuel Horvilleur

La historia de amor de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon

La historia de amor de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon comenzó lejos de la atención pública, alrededor del 2014, cuando sus caminos se cruzaron en un entorno puramente laboral. En aquel entonces, el musico se encontraba plenamente enfocado en el esperado regreso a los escenarios de Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta. Por su parte, la artista consolidaba su camino en el universo del espectáculo y fue convocada por la mítica banda para trabajar como bailarina y coreógrafa de la ambiciosa gira musical que estaban planificando. El constante roce profesional en las salas de ensayo y la intensa convivencia durante los viajes compartidos hicieron que la simpatía inicial se transformara rápidamente en una fuerte atracción mutua. Al poco tiempo, decidieron dejar de ocultarse y blanquearon públicamente un noviazgo que entusiasmó a todos sus fanáticos.

Sin embargo, el destino les deparaba algunas encrucijadas. En el 2016, tras dos años de romance continuo, la pareja sorprendió al ambiente artístico al anunciar una misteriosa separación de la que nunca trascendieron motivos específicos. Durante el distanciamiento, que se prolongó por casi tres años, cada uno se refugió en sus proyectos individuales: Emmanuel potenció su faceta solista lanzando nuevos trabajos discográficos y Evangelina creció a pasos agigantados en el competitivo circuito del teatro musical porteño. A pesar de los rumbos separados y de algunos rumores pasajeros que vincularon al cantante con otras figuras, el lazo afectivo permanecía latente.

Emmanuel Horvilleur, Evangelina Bourbon

La definitiva reconciliación y consolidación de la pareja llegó en febrero de 2019. A través de una romántica postal playera durante unas vacaciones en Brasil, confirmaron que habían decidido apostar una vez más a su gran amor. Desde ese reencuentro, construyeron un vínculo mucho más maduro y profundamente sólido. El broche de oro de esta renovada etapa llegó el 23 de mayo de 2023 con el nacimiento de Marion, la primera hija biológica de la pareja y segunda del musico. La pequeña fue presentada oficialmente en redes sociales mediante un emotivo video que conmovió a sus seguidores y colegas.

El paso del tiempo hizo que la unión entre ambos se volviera más firme, y Emmanuel y Evangelina disfrutan de un presente pleno, armonioso y familiar. Lograron ensamblar a la perfección su rutina con André, el hijo mayor del músico, compartiendo viajes, momentos cotidianos y celebraciones íntimas. Manteniendo siempre el característico bajo perfil que los define frente a las cámaras, demuestran que aquella complicidad nacida entre bambalinas e instrumentos musicales se transformó en un proyecto de vida duradero y lleno de felicidad compartida.

Emmanuel Horvilleur, Evangelina Bourbon y su hija

Evangelina Bourbon fusiona la pasión de la danza profesional, su visión vanguardista dentro de la moda sustentable, y la construcción de una familia de tres junto a Emmanuel Horvilleur, creando un perfil bajo pero altamente versátil a todos los ámbitos artísticos. Lejana a la mediatización y escándalos, disfruta de una estabilidad personal y laboral que la mantiene vigente en las redes sociales.

A.E