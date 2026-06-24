Entre banderas argentinas, caballos criollos y una fuerte impronta familiar, Jorge Brito (46) compartió una imagen que resume buena parte de su historia personal. Acompañado por su esposa, Gabriela Vaca Guzmán (46), y sus hijos Alina (13), Emma (11) y Napoleón (9), la escena combina tradición, afectos y orgullo por las raíces. La imagen muestra al empresario rodeado de símbolos profundamente ligados a la cultura nacional.

Escoltado por jinetes con vestimenta típica y grandes banderas celestes y blancas, protagoniza una escena familiar atravesada por una de las pasiones que comparte con los suyos ligada a la vida de campo y los caballos. Actual presidente de Banco Macro y expresidente de River Plate, Brito suele ocupar titulares por su actividad empresarial y deportiva. Sin embargo, en esta oportunidad eligió mostrar una faceta más íntima, vinculada a la familia y a las tradiciones que forman parte de su historia.

Así están hoy Alina, Emma y Napoleón, los hijos de Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito

Junto a Gabriela, con quien construyó una familia de perfil bajo, mantiene vivas costumbres ligadas al campo y a la cultura criolla, valores que también transmite a sus hijos quienes lucieron bombachas y botas de gaucho.

Más que una simple fotografía, la imagen funciona como una declaración de identidad. Entre abrazos, sonrisas y banderas flameando al viento, la escena retrata el valor que la familia Brito le otorga a la tradición, al legado y a esos momentos compartidos que ocupan un lugar central en su vida.