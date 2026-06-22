El nuevo trabajo de Déborah de Corral en los Estados Unidos: ligado a su nueva vida y lejos de los medios

Déborah de Corral, quien supo brillar en la escena artística argentina como modelo, conductora y cantante, hoy disfruta de una realidad muy distinta lejos de los medios. Instalada en Estados Unidos, la artista se vuelca de lleno a una de sus mayores pasiones: la gastronomía, integrando este rubro de manera activa en su rutina diaria y consolidándose como una figura destacada en el sector culinario.

Déborah de Corral lejos del modelaje y cerca de la cocina.

Déborah de Corral: Del estrellato a la alta cocina

Tras residir en México y Los Ángeles, Déborah encontró en Miami el escenario ideal para reinventar su carrera y canalizar su creatividad lejos de las cámaras. Su incursión en la cocina no resulta casual, ya que dedicó tiempo a formarse y experimentar hasta lograr dar vida a "Tigre", su primer restaurante en el barrio de Little River. Este espacio, que fusionaba con éxito raíces argentinas y una perspectiva contemporánea, alcanzó el reconocimiento de la prestigiosa Guía Michelin en 2022, lo cual marca un hito en su nueva trayectoria profesional.

Déborah de Corral lidera el proyecto Los Pingüinos.

A pesar del éxito obtenido, en marzo de 2024 la artista anunció el cierre definitivo de aquel restaurante, buscando un enfoque más íntimo y personal. Esta decisión dio paso a "Los Pingüinos", un proyecto en formato pop-up inspirado en las tradicionales jarras de vino de los bodegones porteños, que prioriza la cercanía con el comensal y una cocina más libre, a leña y estacional.

El sabor argentino en el centro de la escena

La capacidad de Déborah para adaptar su estilo a diferentes formatos queda en evidencia al analizar su trayectoria como chef. Su versatilidad brilla con fuerza en el contexto del Mundial 2026, tal como sucedió hoy tras el emocionante triunfo de la Selección Argentina frente a Austria. La artista se alió con "Coney Burger" para ofrecer una experiencia única, presentando la "Chori-Burger": una creación que combina chorizo, provoleta y salsa criolla diseñada específicamente para los fanáticos que desean celebrar la victoria.



Déborah tomó el mando con total naturalidad para promocionar esta edición limitada. La propuesta no se limita solo a la hamburguesa, ya que también ofrece el clásico "tinto de verano" servido en sus características jarras pingüino, buscando recrear la identidad argentina en suelo estadounidense. Ella invita a todos sus seguidores a sumarse al festejo post-partido, demostrando que su habilidad para conectar con el público a través de la comida es tan fuerte como su carisma frente a las cámaras.

Esta colaboración especial subraya cómo la chef utiliza sus redes para generar comunidad, transformando un evento deportivo en una experiencia gastronómica que trasciende la simple comida rápida. La elección de ingredientes típicos, como el chorizo argentino de alta calidad y la provoleta a la parrilla, refleja su compromiso con la autenticidad y su deseo de representar sus raíces culturales con orgullo en el extranjero.

Déborah de Corral y un cambio de vida



Hoy, a sus 50 años, Déborah de Corral transita una etapa de plenitud donde combina su espíritu artístico con una forma de vida más consciente. Su presente en Miami, junto a su pareja, el productor musical Gustavo Menéndez, refleja una elección de vida alineada con sus verdaderos deseos personales. La artista demuestra que el éxito no siempre reside en los medios masivos, sino en la capacidad de reinventarse y encontrar satisfacción en el oficio cotidiano, lejos de la intensidad de la fama que la rodeó en sus años como ícono de los 90.

Déborah de Corral en su faceta de modelo y cantante.



Su capacidad para mantener el interés de su audiencia, ahora desde una faceta profesional distinta, reafirma su talento innato para la comunicación. Déborah de Corral se reafirma como alguien que sabe reinventarse, manteniendo siempre su esencia pero adaptándola a las necesidades y pasiones de su vida actual, donde el éxito se mide por la felicidad de sus proyectos personales.