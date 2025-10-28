Nicole Neumann mostró el susto que se llevó en contacto con la naturaleza: "Me daría un poco de impresión"

Nicole Neumann es una de las grandes modelos de la Argentina, destacada por su basta trayectoria tanto en pasarela como en publicidades. Pero también, genera gran interés respecto a cuestiones de su vida privada, y si bien busca manejarse con gran hermetismo, en ocasiones comparte este tipo de aspectos con sus seguidores.

Y es mediante redes sociales, donde comparte intimidades de su vida, como así también algunos de sus trabajos, mostrando el detrás de cada producción hasta su resultado final, y ahora decidió dejar en evidencia que en ocasiones surgen situaciones inesperadas durante su jornada laboral y fue recientemente que se llevó un gran susto.

Nicole Neumann y su encuentro con una lagartija

Además de ser reconocida por su larga y exitosa trayectoria en el modelaje, Nicole Neumann es una de las grandes exponentes del cuidado de la naturaleza, con un gran compromiso con la adopción animal, por ejemplo. En diversas ocasiones es parte de campañas al respecto, buscando la concientización de la población sobre la importancia de este aspecto.

Pero ahora, la modelo decidió mostrar otro costado de esta relación que tiene con la naturaleza. En su cuenta de Instagram, Nicole compartió un video en el que se muestra en pleno proceso de producción de fotos y tuvo un encuentro inesperado: con una lagartija. En el clip se puede ver como el animal se desplaza muy cerca del pie de la mujer y generó cierta tensión en ella, pero demostró su gran profesionalidad al continuar trabajando.

"El día que pensé que una lagartija treparía por mi pierna. Amo, pero me daría un poco de impresión", escribió Nicole en la publicación en la que se la ve posando en al aire libre y , dejando en claro que si bien ama la naturaleza, al mismo tiempo le genera cierta incomodidad es tipo de situaciones, aunque también evidenció que no se trató de nada peligroso.

La publicación de la modelo generó reacciones en sus seguidores, quienes no dudaron en halagar su belleza, como así también en comentar sobre la situación expuesta. "Muy lindo todo... pero dan cosita"; "Sos tan bella que haces como si no pasa nada"; "Ay yo salgo corriendo, dios mío, la iguana como espectador"; "Esplendida, radiante cómo siempre"; "Una de las mujeres más perfectas del mundo", fueron algunos de los comentarios.

De esta forma, Nicole Neumann decidió mostrar su otro contacto con la naturaleza, que le puede llegar a generar cierto susto pero sin ir en contra de ella, sino que respetando los espacios de cada animal y no generando intervenciones en el camino de natural de los animales.