La foto inédita de Gege y Nicole Neumann con su papá: “Lo mini que éramos”

Gege Neumann sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una imagen inédita de su infancia junto a su hermana Nicole Neumann y su papá, Francisco Conti, quien fue una figura muy importante en la crianza de ambas. En la foto, las dos aparecen de pequeñas, abrazadas a su padre, en una escena familiar.

La foto nunca antes vista de Nicole y Gege Neumann junto a su padre

“Hoy encontré esta foto y morí de ternura con lo minis que éramos”, se puede leer en la postal. En la imagen, las hermanas posan con el cabello claro y los rostros aún infantiles, mientras su padre las abraza con una sonrisa relajada.

Gege y Nicole Neumann junto a su papá

Gege Neumann es la segunda hija de Claudia Neumann y la primera de Francisco Conti, quienes se separaron antes de que Nicole naciera. Aun así, Conti acompañó de cerca la crianza de ambas y fue una presencia constante durante su infancia.

En distintas entrevistas, Gege habló del vínculo con su familia y destacó la entrega de sus padres. “Me crié con un padre muy presente, también con una madre que a los 21 tenía dos hijas y estaba sola. Así y todo, estudió una carrera, se recibió de psicóloga, daba clases en una facultad, trabajaba. Después, empezó a acompañar a mi hermana y jamás la dejaba sola. Entonces, ya no podía congeniar las dos cosas y transformó eso en su trabajo”, contó tiempo atrás en Revista ¡Hola!.

Quién es el papá biológico de Nicole Neumann

Aunque Francisco Conti ocupó un lugar muy importante en su vida, el padre biológico de Nicole Neumann es Bernd Unterüberbacher, un instructor de esquí y empresario austríaco. Durante muchos años, la modelo no tuvo contacto con él.

En diferentes entrevistas, Nicole recordó aquella etapa con dolor: “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más”, contó. Y agregó: “Es mucho más duro tener un papá que no te mire que un papá fallecido. Me resultó muy traumático”.

Nicole Neumann y su papá

Años después, la modelo logró reencontrarse con su padre y comenzar una nueva etapa. “Su abrazo fue salvador y sanador. Me abrió la cabeza. Me dio valor para decidir mi libertad”, recordó sobre ese encuentro que le permitió reconciliarse con parte de su historia.

Hoy, Nicole y Gege Neumann mantienen una relación cercana con Francisco Conti, el hombre que estuvo presente desde el primer día y que ocupa un lugar central en la vida de ambas.

F.A