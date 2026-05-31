Así fue el baby shower sorpresa de Julieta Puente: “Pasaron cosas”

Julieta Puente está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. A punto de dar a luz a su primer bebé, fruto de su relación con Facundo Miguelena, la periodista fue sorprendida por su entorno más íntimo con la organización de un baby shower que la llenó de emoción, trazando una jornada cargada de diversión, complicidad y un llanto inesperado.

El baby Shower sorpresa de Julieta Puente

Este último día de mayo, Julieta Puente vivió uno de los momentos más emotivos de su maternidad: la organización de un baby shower sorpresa para su beba, Serena. A través de su cuenta personal de Instagram, la influencer fitness compartió algunos de los detalles más íntimos de un festejo que tuvo grandes anécdotas.

Julieta Puente y su esposo Facuando Miguelena | Instagram

A principios de este 2026, anunció embarazo de tres meses y medio junto a su marido Facundo Miguelena. Desde ese entonces, compartió rutinas de ejercicios en su avanzada etapa de gestación transmitiendo la alegría que la caracteriza en la web. No obstante, este domingo recibió una grata sorpresa organizada por el papá de la niña. En las imágenes difundidas en las historias de 24 horas, la comunicadora abrió las puertas de su intimidad dejando al descubierto la fiesta para su beba.

El baby shower sorpresa de Julieta Puente | Instagram

“Llegué recién a mi casa y me tenían preparada esta sorpresa. No saben lo que lloré”, aseguró mientras se escuchaba murmullo de fondo como sonido ambiente y registraba la presencia de sus allegados y seres queridos que se sumaron a vivir con ella un momento más que especial. “Estoy muy feliz”, exclamó sin poder contener la emoción al ver la decoración pensada al detalle.

En cada instantánea se pudo apreciar una ambientación en la que cada invitado era protagonista. Mediante el despliegue de dos mesas largas sobre el jardín -una de ellas al costado de la amplia piscina- que contenían pequeños atriles individuales, pinceles, acrílicos para tela y baberos blancos con volados sobre cada una de las estructuras de madera. “Pasaron cosas”, fue el título que eligió para describir lo que ocurrió cuando se ausentó de su vivienda por unas horas.

Los detalles íntimos del baby shower sorpresa a Julieta Puente

La reunión sorpresa para Julieta Puente consistió en actividades lúdicas vinculadas a crear piezas típicas para el bebé. Mediante la creatividad de las amigas y personas del círculo íntimo de la futura mamá, cada una de ellas se mostraron entusiasmadas al pintar con sus propias manos sobre los baberos. Incluso Arianna, la hija de Stephanie Demner participó de la propuesta: “Diseñá tu babero para Sere”. En paralelo, algunas de las allí presentes, optaron por disfrutar del catering que pensaron para degustar durante las horas que duró el evento.

Baby Shower de Julieta Puente, Ingris Grudke | Instagram

Stephanie Denmer e Ingrid Grudke se hicieron presentes en esta jornada cargada de emoción. A través de las redes sociales, Mientras la modelo misionera posó sonriente con la homenajeada, la modelo -y futura mamá- registró con su propia cámara y publicó en su perfil de Instagram postales inéditas de las dos pancitas. “Nuestro domingo esperando a nuestra nueva amiguita ya te amamos Serena", tituló al pie del carrusel.

Stephanie Demner y Julieta Puente | Instagram

Por su parte, Maru Botana fue la gran protagonista del momento dulce tras enviar varias tortas de diferentes gustos: rogel, brownie y bombón. Además, la decoración con globos inflados con helio en color camel, beige y blanco, junto con un cartel de bienvenida, fue uno de los detalles más destacados de la celebración, aportando un toque delicado y sofisticado a la reunión.

De esta manera, Julieta Puente se prepara para convertirse en mamá por primera vez junto a su pareja, Facundo Miguelena. La fecha prevista de parto está estimada para mediados de julio, por lo que los futuros padres ya ultiman los detalles para recibir a Serena. A través de sus redes sociales, la influencer comparte con entusiasmo cada etapa de esta dulce espera, reflejando la emoción y felicidad que atraviesa en la cuenta regresiva para la llegada de su hija.