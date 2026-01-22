El difícil camino de Juli Puente para poder quedar embarazada: “Pensé que no se me iba a dar”

Juli Puente sorprendió a su comunidad con una noticia muy especial: espera su primer hijo con su pareja Facu Miguelena. Mediante un tierno posteo, donde mostró la ecografía de su bebé, la entrenadora reveló que se encuentra en la dulce espera y se refirió al camino que le tocó pasar para lograr su embarazo.

Juli Puente anunció su embarazo con tiernas imágenes

Juli Puente es una de las influencers más queridas de las redes sociales. Con un millón de seguidores, la periodista suele compartir detalles de su vida personal e inspirar a otras mujeres a entrenar a través de sus retos. En esta oportunidad, se dedicó a contar que está embarazada por primera vez fruto de su amor con el polista Facu Miguelena.

“Es oficial: van a ser tías. Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”, escribió en su red social de Instagram junto a unas dulces postales con su pareja. Luego, agregó: "Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen). Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: vamos a ser papás".

Su mensaje cargado de amor, emoción y felicidad estuvo acompañado de una sesión de fotos en la playa: ambos con looks en colores neutros y mostrando la ecografía de su bebé en camino. La modelo lució un top blanco y una pollera liviana con volados, de estilo glam. Ambas prendas le permitieron mostrar su panza. Facu Miguelena, por su parte, escogió una camisa blanca de lino y un pantalón beige.

En las postales se los puede ver abrazados y sonrientes mientras revelan la feliz noticia. Dos de ellas se encuentran en blanco y negro: la primera hace foco en el tamaño de la panza de Juli Puente y la segunda anuncia que su primer hijo nacerá en el mes de julio. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con felicitaciones para la pareja. Entre los famosos que saludaron a influencer fitness se encontraban: Lizardo Ponce, Daniela Celis, Paula Pareto, Laurita Fernández, Mica Viciconte, Caro Calvagni y Chechu Bonelli.

El mensaje de Juli Puente tras anunciar que espera su primer hijo: "Es importante que se hable de lo difícil que es para muchas quedar embarazada"

Mediante sus historias, Juli Puente se mostró emocionada de poder compartir, finalmente, su embarazo pero también hizo hincapié en el duro camino que atravesó para poder cumplir su deseo. “Yo pensé que no se me iba a dar porque tenía unos desajustes hormonales que me estaban frenando, y entonces conocí a @dr.lucas.almono y me acompañó 8 meses con amor”, expresó junto a una foto con su médico.

Luego, llevó esperanza a sus seguidoras que están buscando ser madres y manifestó: “Es importante que se hable de lo difícil que es para muchas mujeres quedar, (emocionalmente mucho más). Pero si estás en esa, tenes que saber que con buenos profesionales, tardes más o tardes menos, es muy probable que tu sueño se haga realidad”.

Por otro lado, profundizó sobre su propia experiencia: "¿Cómo carajo oculte esta panza y todo lo mal que me estuve sintiendo estos meses? (…) Era un momento muy íntimo, que quería contárselos cuando me sienta (sic) preparada porque fueron meses muy difíciles y desafiantes para mí”. Y agregó que se enteró en plena jornada laboral: "Me enteré el día que llegué al set a grabar el reto vacaciones. Por eso no pude hacer las 15 rutinas como quería. No me daba el cuerpo entre una y otra, las náuseas aumentaban. Pero en silencio lo grabé igual”.

De esta manera, Juli Puente contó el difícil camino que atravesó para poder quedar embarazada. “Pensé que no se me iba a dar”, aseguró en un posteo de Instagram haciendo alusión a la angustia, frustración y espera silenciosa que vivió durante meses para poder, finalmente, cumplir su sueño de ser madre.