Este martes, Valentina Cervantes debutó en la cocina de MasterChef Celebrity Argentina y demostró que vive con gran alegría ser parte de la competencia. Con un plato con el que habló de su amor por las pastas, en su primera presentación tuvo una mirada positiva por parte del jurado. Y ante la "victoria", la pareja de Enzo Fernández mostró el regalo de "buena suerte" le dio el jugador para brillar en el reality.

El amuleto de Valentina Cervantes para la competencia en MasterChef Celebrity

Desde hace meses atrás, Valentina Cervantes dejó de tener un bajo perfil en los medios de comunicación para comenzar a tener una carrera como modelo e influencer. La pareja de Enzo Fernández se había instalado en la Argentina durante la separación con el jugador, donde empezó a dar sus primeros pasos en su carrera y tras la reconciliación, la joven de 25 años divide sus días entre su país e Inglaterra, donde vive con sus dos hijos y pareja.

Pero en medio de estos cambios, la influencer aceptó ser parte de MasterChef Celebrity, un gran desafió para ella. Este martes, fue su gran debut y demostró que se preparó para dar lo mejor en el reality. Eligió como su plato comodín unos ñoquis de papa con salsa de queso azul, al ser una de sus comidas favoritas y la consigna es que a partir de un producto elaborar una comida que los represente.

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis como jurados del certamen probaron con gran expectativa el plato de Cervantes y recibió una buena devolución del jurado, aunque con observaciones para mejorar, pero logró subir al balcón para pasar a la próxima etapa de la competencia. Luego de este éxito, la influencer mostró el gran apoyo que tiene de su pareja para este momento que vive.

“Que Germán me sonría es un montón. Enzo es muy creyente, me lo inculcó y hoy traje esto, y lo use mientras estaba cocinando, así que gracias”, contó frente a cámara. Al mismo tiempo, mostró que se trata de un rosario de color rojo, que tiene un popular significado de protección o buena suerte.

De esta forma, Valentina Cervantes dejó en evidencia que su pareja, Enzo Fernández, es un gran apoyo para ella en esta nueva etapa de su vida, en la que se enfoca en su carrera en los medios de comunicación. Por el momento, la joven se inclina por ser unas de las favoritas del MasterChef Celebrity tanto por sus conocimientos en la cocina como por su personalidad.