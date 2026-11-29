Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 48 en un bar de Buenos Aires, rodeado de amigos y de sus hijos varones. La torta llegó con bengalas encendidas y el momento quedó registrado en imágenes que se difundió en redes sociales.

El intérprete chileno nació el 29 de noviembre de 1978, una fecha que este año cayó en domingo. La reunión se conoció a través de historias de Instagram, con el brindis, la hora de las velas a la vista y los allegados alrededor.

Benjamín Vicuña: noche de brindis en Trade Sky Club

Benjamín Vicuña festejó en Trade Sky Club, el bar de Palermo que su pareja, Anita Espasandín, etiquetó en las historias que compartió. Sobre una foto del actor, quien disfrutó de la noche junto a sus vínculos cercanos, ella escribió: "Acaso saqué la mejor foto de la noche?".

Benjamín Vicuña, en la historia de Instagram que compartió Anita Espasandín.

En la imagen, Vicuña sonríe mirando de lado, con barba corta y camisa oscura, apoyado en una barra de mármol oscuro con letras doradas. El video de la torta, de 17 segundos, lo fue difundido por uno de los asistentes en la madrugada del domingo 29 de noviembre, con la cuenta del actor etiquetada en la parte superior. Los ventanales del fondo muestran las luces de la ciudad, un telón que coincide con la altura del salón.

Benjamín Vicuña: torta con bengalas, familia y amigos

Benjamín Vicuña aplaude, estira el brazo hacia las chispas y, a mitad de la grabación, rodea con mucho amor a sus hijos, quienes estuvieron ahí para acompañarlo. El cumpleañero tiene cuatro varones: Bautista, Beltrán y Benicio, nacidos de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, y Amancio, que tuvo con la China Suárez. Magnolia, la hija que comparte con la actriz, completa la familia de cinco.

Entre los saludos de amigos estuvo el del humorista Soy Rada, que compartió una postal abrazado a Vicuña y a Joaquín Furriel. Los tres posan muy juntos, con el homenajeado al centro, de camisa negra abierta, sobre un fondo de tonos azules y anaranjados.

Soy Rada y Joaquín Furriel, junto a Benjamín Vicuña, en la foto que compartió el humorista.

Los antecedentes más íntimos con su familia son anteriores. En 2021, al cumplir 43, estaba en Chile por trabajo y no pudo verlos ese día; a su regreso difundió una foto con ellos y escribió "Celebrando con mi banda". Un año más tarde, al llegar a los 44, Bautista, Beltrán y Benicio fueron a verlo a primera hora de la mañana con globos que formaban el número de la edad. Bautista subió además una imagen con su papá en una pileta, con una dedicatoria breve.

En lo que va de 2026, él también dedicó mensajes públicos a sus hijos en sus cumpleaños: a Beltrán, en junio, le escribió "Viniste con tu alma de caballero antiguo", y a Benicio, en octubre, le dejó otro texto en en sus redes sociales.

Benjamín Vicuña, junto a sus hijos, frente a la torta, en capturas del video de la historia.

El año pasado, la fiesta con Joaquín Furriel y Adrián Suar entre los invitados. A la medianoche sopló las velitas ante la concurrencia, y la música siguió con baile hasta la madrugada. El detalle más comentado de aquella noche fue el pastel: una sorpresa de su pareja junto a la pastelera Raquel Zanewczyk, con un carrete cinematográfico en el centro e imágenes de Vicuña con Bautista, Benicio, Beltrán, Amancio y Magnolia.

Esta vez, la torta fue blanca, con crema y un cartel dorado con referencias a la celebración en inglés, y dos bengalas largas chisporrotearon sobre el postre mientras los invitados aplaudían y alguien levantaba un celular para filmar.

Anita Espasandín eligió además un reel con tomas de ambos frente al mar: él, de espaldas y con las manos en la cabeza, mira el horizonte desde una terraza de piedra con balaustrada. Más adelante bailan y se abrazan bajo un arco de roca, y el video termina con él sonriendo a cámara, de remera clara, dentro de una gruta. La publicación, del domingo 29 de noviembre, trae una dedicatoria que explica el formato: "Te dedico mi primer cortometraje, con fundido de salida y todo". Las últimas escenas, en efecto, se oscurecen hasta cerrar la pieza.

No es la primera vez que ella usa la red para saludarlo. En 2025 publicó una serie de fotos de la pareja y él respondió en los comentarios con un agradecimiento y el deseo de que la vida le regale muchos más años a su lado.

El cumpleaños 48 de Benjamín Vicuña dejó así su imagen más tierna: sus hijos varones abrazados a él frente a la torta encendida, en una noche de brindis en las alturas de Palermo. Los amigos y la familia más cercana completaron un festejo a medida del actor.