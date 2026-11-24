Benjamín Vicuña mostró el detrás de escena de El Malentendido, la nueva comedia bélica de Álex de la Iglesia, mediante una historia de Instagram que subió el lunes 23 de noviembre. El actor chileno presenta un recorrido de 24 segundos por distintos rincones del set de una producción que se filma en dos países y en la que integra un elenco coral.

El guion pertenece al director y a Eugenio Lasarte, y la realización está a cargo de Pokeepsie Films, la compañía de De la Iglesia, y la productora Río Estudios, con el respaldo de RTVE y Movistar Plus+. Las cámaras empezaron a girar el 5 de octubre en Madrid y la acción se traslada luego a Santiago.

Benjamín Vicuña: autos de época, fusiles y monitores en el set de El Malentendido

Benjamín Vicuña armó el video con tomas verticales y el nombre del filme sobreimpreso en la esquina inferior. Arranca con una vista aérea de la cordillera nevada y sigue en una calle de adoquines flanqueada por edificios de piedra, donde dos autos antiguos aparecen estacionados junto a una fuente: uno amarillo con guardabarros negros y otro gris.

Autos antiguos estacionados sobre una calle de adoquines, en dos tomas de la historia.

A continuación, el recorrido se detiene en el vestuario y la utilería. Un integrante del equipo carga sobre el hombro varios fusiles de madera y metal apilados, y a su alrededor se ven mujeres con faldas largas, sacos oscuros y fajas azules cruzadas sobre el pecho.

En otro fragmento, el actor, que lleva uniforme blanco, condecoraciones y gorra clara luce manchas rojas que simulan sangre en el cuello y el pecho. Más adelante aparece con una venda en la cabeza, charlando con alguien de camisa de jean frente a una reja verde, entre figuras vestidas con trajes de época.

Esa estética responde al período en que transcurre el argumento. En una entrevista con La Tercera, en julio, el cineasta explicó: "Se desarrolla a principios de siglo y los trajes recuerdan a los de la Primera Guerra Mundial". Agregó que optó por ese estilo por la cantidad de medallas y de pompa con que se festejaban victorias y fracasos.

Las postales del largometraje protagonizado por Benjamín Vicuña.

Hacia la mitad, la secuencia exhibe varias cámaras de cine montadas sobre trípodes en una calle empedrada. Los técnicos usan auriculares, uno lleva gorra y otro viste una remera negra con la inscripción 30 Monedas, nombre de una serie del realizador. Otro plano enfoca dos monitores con la escena ya registrada: en una pantalla se distingue un grupo con ropa clara y un cartel en alto, y en la otra un primer plano de alguien con uniforme claro y sangre en el rostro.

Entre esas imágenes se intercala una fotografía en blanco y negro de tres hombres sentados a la mesa de un restaurante, con copas y platos delante. La foto conserva el rótulo del filme en la parte inferior y permanece en pantalla apenas unos segundos.

Equipo técnico con cámaras de cine sobre trípodes en una calle empedrada.

El Malentendido: la comedia de guerra que filma Álex de la Iglesia entre Madrid y Santiago

Benjamín Vicuña interpreta a una figura diplomática que queda en el centro del conflicto. Según adelantó De la Iglesia, su personaje es culpable de todo lo que sucede y, cuanto más intenta repararlo, más desastroso resulta el panorama, hasta que pierde el control. El argumento enfrenta a Litovenia y Stalovaquia, dos países ficticios que arrastran años de tensión. En la Asamblea de Naciones, el mariscal de campo Stroheim abandona la sala ofendido porque cree que lo llamaron gordo, y un error de traducción desata una guerra en la que nada sale como se había planeado.

La sinopsis oficial busca la carcajada de los hermanos Marx mezclada con la angustia de una película de combates. El autor de El día de la bestia reconoció además una fuerte inspiración en Senderos de gloria, de Stanley Kubrick, que el equipo vio diez veces.

El actor con venda en la cabeza junto a un compañero de camisa de jean, y los monitores del set.

El reparto incluye a Antonio Resines, Blanca Suárez, Hugo Silva, Óscar Casas, Fernando Tejero, Carlos Areces, Arturo Valls, Mona Martínez y Pepón Nieto, entre otros: intérpretes españoles, argentinos y chilenos que participan de una trama con numerosos personajes.

En territorio chileno, el trabajo estaba previsto para el lunes 9 de noviembre, cinco días después de que De la Iglesia y el chileno presentaran la película en una conferencia de prensa de Sanfic Industria, en el cine Cinépolis Imperio.

Para esa etapa, el realizador visitó en julio el Club Hípico, el Parque de los Gasómetros, el Club de la Unión y la cuesta Chacabuco. El plan incluía mansiones de la capital, entre ellas la antigua embajada de Estados Unidos, y un campo con trincheras en las afueras.

Vista aérea de la cordillera nevada y, de noche, la Torre Costanera con una cabina del teleférico.

Sobre por qué eligió Chile para rodar, el director sostuvo ante La Tercera: "Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso". El video cierra con una toma nocturna de la Torre Costanera iluminada y una cabina del teleférico que avanza sobre el cerro, con las luces de la ciudad debajo.

El vínculo entre ambos nació en Argentina, donde rodaron en enero otra comedia, Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani. En la misma charla, De la Iglesia valoró el aporte del chileno: "Propone, se involucra, se le ocurren mil cosas". No es el primer material que publica sobre el proyecto. En octubre, durante su temporada en España, subió una postal desde Madrid y repasó los trabajos que lo ligan a esa ciudad, como Los hombres de Paco, Vis a Vis e Inés del alma mía.

Con este material, Benjamín Vicuña suma una nueva entrega sobre El Malentendido, la película de Álex de la Iglesia que se rueda entre Madrid y Santiago. El intérprete encarna a un diplomático en un conflicto nacido de un error, y la filmación sigue en marcha.