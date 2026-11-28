Benjamín Vicuña compartió en sus historias de Instagram una escena familiar que muestra cómo quedó el arbolito de Navidad armado con su hija Magnolia. El actor chileno la difundió a menos de un mes de las fiestas, en la red donde reúne a millones de seguidores y donde deja ver parte de su día a día, entre su profesión y la familia.

La niña es la mayor de los dos hijos que el intérprete tuvo con la China Suárez y aparece con frecuencia en los posteos de su papá, que suele compartir fotos y mensajes de sus hijos en esa misma cuenta, ya sea con dedicatorias por sus cumpleaños o con imágenes de la rutina.

Benjamín Vicuña y Magnolia: el arbolito de Navidad en una historia de Instagram

Benjamín Vicuña subió la historia el sábado 28 de noviembre: una selfie junto a Magnolia con la frase "Al que madruga, Dios lo ayuda" sobreimpresa en la parte inferior, un refrán popular que remite a los beneficios de levantarse temprano. Debajo, otra línea nombra el arbolito de Navidad y lleva un tilde verde. En mayo de 2024, una publicación con ella, sin texto alguno, los mostraba abrazados.

Benjamín Vicuña y Magnolia, frente al arbolito de Navidad.

Detrás de ambos se distingue el arbolito, de ramas claras con luces cálidas encendidas, pompones blancos, algunos adornos rojos y una estrella en la punta. A la izquierda, un tapiz celeste con un gran arco dorado cubre la pared; a la derecha, una cortina de tela liviana deja pasar la luz del día.

La nena viste una camisa tipo polo blanca, lleva el pelo recogido, sonríe a cámara y levanta dos dedos en V sobre el hombro de su papá. Él, con barba corta y el cabello despeinado, usa una camisa marrón de cuello abierto y toma la imagen con el brazo extendido y una leve sonrisa.

El 7 de febrero de 2026, el artista había celebrado los ocho años de la nena con un carrete de diez imágenes y un texto que incluía "Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas". Un año antes, por los siete, mostró una foto de su abuela Berta, la bisabuela de la nena, para señalar el parecido de la pequeña con ella.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia, en una imagen de archivo.

Benjamín Vicuña: de El Malentendido al estreno de Felicidades

En medio de la preparación navideña, Benjamín Vicuña suma en este tramo final del año dos películas de Álex de la Iglesia. La primera, El Malentendido, es una comedia bélica escrita por el director junto a Eugenio Lasarte, que empezó a rodarse el 5 de octubre en Madrid, con Pokeepsie Films y Río Estudios como productoras, y empezó una etapa en Chile desde el lunes 9 de noviembre.

Interpreta a Maurice Morgens, ministro de Asuntos Exteriores de Stalovaquia, un personaje que, en vez de mandar una disculpa oficial, envía una carta de amor perfumada que termina en guerra. Consultado por La Tercera durante su paso por Sanfic Industria, lo definió como "un exacerbado, un romántico, un delirante". El lunes 23 compartió además un recorrido de 24 segundos por el set, con tomas de la cordillera, autos de época y cámaras.

La segunda, Felicidades, es una comedia negra que adapta la obra teatral de Mariano Pensotti, se filmó en Buenos Aires y fue su primer trabajo con el director español. Adrián Suar y Griselda Siciliani encabezan el elenco, que integran además Violeta Urtizberea, Mike Amigorena y Diego Capusotto, entre otros. Netflix lanzó el tráiler el viernes 27 de noviembre y confirmó el estreno para el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad.

Benjamín Vicuña en las grabaciones de su último proyecto.

Con el arbolito de Navidad terminado y en medio de sus compromisos profesionales, Benjamín Vicuña y Magnolia posaron sonrientes ante las luces y dejaron anotada la tarea en una historia que demuestra un refrán sobre la importancia de madrugar. Padre e hija cierran así uno de los preparativos de fin de año con una foto hecha en familia, a las puertas de diciembre.