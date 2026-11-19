Este jueves, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin asistieron al Hipódromo de Palermo para participar de la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité, una gala solidaria a beneficio de la Fundación Favaloro. El evento reunió a destacadas figuras del espectáculo y el mundo de la moda, entre ellas Pampita, expareja del actor chileno. La presencia de la pareja despertó especial atención, ya que se trata de su primera aparición pública juntos luego de los rumores de una fuerte crisis que circularon sobre la pareja.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin juntos en el Hipódromo de Palermo

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín asistieron esta noche al evento realizado en el Hipódromo de Palermo, que reunió a destacadas figuras del espectáculo y el mundo de la moda. Durante la velada, ambos posaron sonrientes frente a las cámaras y se mostraron muy cariñosos, en lo que fue su primera aparición pública juntos luego de las versiones de una presunta crisis de pareja, vinculada a un supuesto desgaste en la relación y a los distintos episodios que involucran a la China Suárez.

El actor chileno apostó por un look clásico y elegante en total black by Boss: un traje negro de corte tradicional con solapas satinadas estilo esmoquin, que combinó con una camisa blanca y una corbata negra fina. Fiel a un estilo más descontracturado, llevó la corbata ligeramente floja y el cuello de la camisa abierto, un detalle que le aportó naturalidad al conjunto.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín juntos en el Hipódromo de Palermo | Fotos: Pablo Cuarterolo

Por su parte, la empresaria se destacó con un vestido negro de la diseñadora Natalia Antolin al cual combinó con distintas texturas. La prenda tenía un cuerpo superior sin mangas de efecto engomado, con un aplique bordado en tonos rojizos en el pecho, y una falda cubierta de flumas negras que aportaban movimiento y volumen. Completó el estilismo con una cartera rígida de Dolce & Gabbana, con herrajes dorados y el icónico corazón en el frente, además de aros largos, anillos y una pulsera de hilo rojo. En cuanto al beauty look, llevó el pelo suelto con efecto wet, maquillaje luminoso y uñas en rojo intenso.

Pampita junto a Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Además de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, del evento solidario también participaron grandes figuras del espectáculo nacional. Entre ellos, Pampita, exesposa del artista. La modelo asistió con un vestido de gala en rojo intenso, cubierto de pequeñas aplicaciones brillantes que aportaban luminosidad y destellos al vestido. La pieza se destacaba por su pronunciado escote en V y sus mangas largas de transparencias, que se extendían hasta el piso formando una capa vaporosa. La falda, por su parte, tenía una audaz abertura lateral que dejaba una de sus piernas al descubierto y sumaba un toque sensual al estilismo.

Pampita Benjamín en el Hipódromo de Palermo | Fotos: Pablo Cuarterolo

Cabe destacar que la pareja y la modelo suelen coincidir no solo en eventos de esta índole, sino también en encuentros familiares, debido a los hijos que el actor chileno comparte con la conductora. En este contexto, la aparición pública de Vicuña junto a su novia volvió a poner en evidencia que la relación continúa adelante, luego de las versiones que señalaban un supuesto desgaste entre ambos a raíz de los conflictos vinculados a la China Suárez y a los hijos del intérprete.

Benjamín Vicuña junto a Anita Espasandin, Pampita | Fotos: Pablo Cuarterolo

Con esta aparición pública, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín dejaron atrás las versiones de crisis que habían circulado sobre su relación y se mostraron juntos y muy cómplices disfrutando de la velada. El escenario elegido fue el Hipódromo de Palermo, que recibió la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité, una gala solidaria organizada a beneficio de la Fundación Favaloro.

Fotos: Pablo Cuarterolo