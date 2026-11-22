El cruce inesperado de historias y postales desde territorio uruguayo dejó a la vista un fin de semana de brindis, moda y complicidad en el que coincidieron Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi. El campo y los viñedos de Carmelo marcaron el pulso de una velada especial donde la amistad compartida y las elecciones de vestuario de cada uno de los protagonistas se llevaron todo el centro de la escena.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi: Una celebración en Carmelo y una coincidencia que dio que hablar

El eje de la convocatoria giró en torno a la gran fiesta con la que la diseñadora Natalia Antolín y su marido, Ever Miguez Schettini —muy amigos tanto de Eugenia Suárez como de Benjamín Vicuña—, celebraron su amor en un entorno rural privilegiado de Carmelo. Una vista aérea mostró la magnitud del predio al atardecer, con largas hileras de viñedos, construcciones campestres, amplios espacios verdes y un grupo numeroso de invitados reunidos en el parque. Ya entrada la noche, Eugenia compartió en sus redes la postal de un cartel luminoso con las palabras "NATI & EVER" brillando entre la vegetación junto a la dedicatoria "Celebrando a nuestros amigos" y un corazón rojo.

Las imágenes compartidas por la China Suárez junto a Mauro Icardi en Carmelo

En ese mismo festejo coincidieron la China Suárez junto a Mauro Icardi y Benjamín Vicuña acompañado por Anita Espasandin, unidos por esa amistad de años con los anfitriones. Desde su cuenta, el actor chileno también dejó registro del brindis nocturno con copas en alto, teléfonos capturando el instante y el arroba directo a @antolin.natalia y @evermiguez, musicalizado con el tema "BIRTHDAY" de The Lumineers. Una verdadera cumbre de afectos que reunió a la expareja y a sus actuales compañeros en una misma noche uruguaya.

El romanticismo ecuestre de Eugenia Suárez y el contraste urbano de Mauro Icardi

Durante su estadía en Carmelo, Eugenia Suárez y Mauro Icardi aprovecharon la luz dorada del atardecer para posar abrazados y muy sonrientes sobre el césped, con el horizonte teñido de nubes suaves y un antiguo vagón oxidado a sus espaldas. Para la ocasión, ella eligió un conjunto de dos piezas en tono arena de inspiración romántica y campestre: un top strapless con escote corazón bien ceñido al cuerpo y una falda larga vaporosa con estampa artística de caballos blancos y árboles que acompañaba con fluidez cada movimiento. Completó su estilismo con el cabello suelto peinado en ondas naturales, un maquillaje luminoso en tonos neutros, zapatos en gama tierra que asomaban bajo el ruedo y una pulsera dorada junto al tatuaje de herradura en su brazo izquierdo.

En la previa de la fiesta, La China Suárez y Mauro Icardi se tomaron fotos para las redes sociales

A su lado, el futbolista apostó por un contraste clásico, fresco y urbano con remera blanca lisa de manga corta, pantalón negro de corte holgado y zapatillas blancas impolutas. Con sus tatuajes a la vista en brazos y cuello, un reloj oscuro en la muñeca y el cabello corto con reflejos claros en la parte superior, logró un equilibrio relajado frente al despliegue textil de ella. En cada postal se los vio mirándose a los ojos, fundidos en un abrazo cálido que reflejó el disfrute pleno de la escapada.

La China Suárez lució un diseño de dos piezas de Natalia Antolín

La apuesta nocturna de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Entre los protagonistas de la velada de anoche en Carmelo también sobresalieron Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, quienes se mostraron sonrientes y muy unidos en una foto grupal junto a amigos, dejando atrás los rumores de crisis que circulaban en torno a la pareja. Para la noche uruguaya, el actor apostó por un estilo descontracturado con un toque dandi: una chomba verde intenso de manga corta combinada con pantalón oscuro y un pañuelo estampado anudado al cuello, mientras sostenía un vaso en la mano frente a cámara.

La historias de IG publicadas por Benjamín Vicuña y Anita Espasandin. La pareja también estuvo presente en el evento en Carmelo

A su lado, Anita —quien también mantiene un estrecho vínculo con Natalia Antolín— captó todas las miradas con un look nocturno moderno y audaz. Eligió una remera clara ajustada estilo corset con cordones cruzados al frente, pantalones estampados en tonos tierra y oscuros, y una pequeña cartera clara colgada del hombro. La postal, replicada en historias con el emoji de un corazón formado por manos, coronó un cruce inesperado en el que Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi compartieron el mismo escenario festivo en Uruguay, dejando postales memorables de estilo.