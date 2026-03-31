Así fue la despedida de La China Suárez y Mauro Icardi de la Argentina: gritos de la gente, retos a Amancio y una incógnita sobre el futuro

Tras sus días en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi hicieron las valijas para volver a Estambul, donde disfrutan de su relación amorosa lejos de los flashes y la exposición mediática. El club Galatasaray le había brindado un permiso al jugador para pasar unos días en el país junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, el plazo se venció y debió regresar para retomar sus compromisos futbolísticos.

Las fotos de la China y Mauro Icardi rumbo a dejar el país

Luego de un primer intento frustrado el viernes 27 de marzo, la China Suárez y Mauro Icardi finalmente lograron partir rumbo a Estambul el domingo por la noche desde Ezeiza. Según trascendió, el viaje se realizó luego de un fin de semana en Buenos Aires atravesado por complicaciones vinculadas a los permisos de viaje de los hijos más chicos de la actriz, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña. Si bien el actor chileno dio el sí para que los niños salgan una vez más del país, un contratiempo retrasó los planes de la pareja.

Mauro Icardi y la China Suárez

En las fotos que compartió el periodista Fede Flowers en su cuenta de X (ex Twitter), la actriz y el futbolista se mostraron relajados, sonrientes y simpáticos con quienes se acercaron a saludarlos en el aeropuerto. Además agregó que, antes de embarcar, ambos “estaban de muy buen humor y saludaron a todos los que se acercaban”.

Mauro Icardi y la China Suárez con fans

Esta actitud distendida no pasó desapercibida para las personas que se cruzaban con ellos en el lugar. Asimismo, Fede Flowers contó que “viajaron con todos los hijos de Eugenia”, haciendo referencia a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes se instalaron con la actriz en Turquía para acompañar la carrera de Mauro Icardi.

La información que trascendió sobre Mauro Icardi y la China Suárez

La llamativa actitud de la China Suárez con su hijo Amancio y la duda que sembró Mauro Icardi

En medio del recorrido hacia la puerta de embarque, reveló que se dio una tensa situación familiar entre la China Suárez y su hijo de 5 años: “Mientras caminaban el último tramo previo al embarque, ella gritaba ‘Amancio pórtate bien’”. Este episodio llamó la atención de los presentes, quienes no dudaron en hacerle llegar la información al panelista.

La China Suárez y Mauro Icardi

Otro momento llamativo fue cuando un hincha se acercó a Mauro Icardi y le hizo una consulta directa sobre su futuro profesional. “¿Venís a River?”, quiso saber el joven. De acuerdo a Fede Flowers, la reacción del jugador fue tan breve como sugestiva: “Icardi sonrió nada más sin negar ni afirmar sobre su futuro futbolístico”. Su gesto sutil reavivó fuertes especulaciones e hizo crecer el rumor de que podría elegir el club favorito de Wanda Nara y la China Suárez para seguir su carrera en el país.

Así, entre sonrisas, fotos con fans y dudas, fue la despedida de La China Suárez y Mauro Icardi de la Argentina. De acuerdo a lo trascendido, hubo gritos de la gente al reconocerlos en el aeropuerto, la actriz retó a su hijo Amancio y el joven dejó una incógnita sobre su futuro profesional.