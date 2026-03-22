Duelo de estilos: Wanda Nara y la China Suárez imponen el abrigo furry que dominará el invierno

El invierno 2026 ya tiene dos grandes protagonistas y, como no podía ser de otra manera, llegan de la mano de Wanda Nara y China Suárez. Desde puntos opuestos del mapa, Shanghái y Estambul, las dos marcaron tendencia con abrigos que no solo elevan cualquier look, sino que también reflejan estilos bien distintos y personales.

Wanda Nara y China Suárez apuestan por el abrigo furry que será furor

Por un lado, Wanda Nara apostó por un look que combina glamour y funcionalidad. Durante sus días en Shanghái, se la vio con un chaleco furry en tonos oscuros con detalles de piel, acompañado de un gorro a rojo que se convirtió en el foco absoluto del outfit. El mix con jeans relajados y una base simple logra ese equilibrio perfecto entre lo urbano y lo sofisticado. La clave del estilismo fue que la textura sea protagonista y mantener el resto en tonos neutros.

Wanda Nara

En la vereda opuesta, pero igual de trendy, China Suárez desplegó todo su estilo en Estambul. Su elección fue un tapado de piel en tono marrón, con volumen y mucha presencia, que combinó con un gorro con detalles de piel a tono, reforzando la estética furry. El resultado es un look más envolvente y glam, ideal para quienes buscan un estilismo monocromático con mucha textura.

China Suárez

Más allá de las diferencias, ambas coinciden en una tendencia clave: los abrigos con textura son el must de la temporada. No solo abrigan, sino que elevan cualquier outfit en segundos. Además, permiten jugar con accesorios como gorros, bufandas o carteras para sumar capas de estilo.

Cómo usar el abrigo furry esta temporada

Para un look más clásico, combinarlos con total black y sumar el abrigo como pieza statement. Si buscás algo más moderno, el mix de texturas es infalible. Y para las más osadas, el color blocking, como el rojo y azul que eligió Wanda Nara, es una apuesta segura.

China Suárez

Dos ciudades, dos estilos y una misma conclusión: el abrigo deja de ser una prenda funcional para convertirse en el verdadero protagonista del look. Y si hay algo que queda claro, es que tanto la empresaria como la China Suárez saben exactamente cómo llevarlo.