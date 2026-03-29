El impactante look de Lucía Galán en la boda de su hija Rocío Hazán: capa bordada y estilo barroco

Rocío Hazán se casó con Damián Aramendi, en una ceremonia cargada de emoción. Como se podía esperar, una de las personas en la que se centraron las miradas fue su madre, Lucía Galán, que no decepcionó y se llenó de elogios por un look tan sofisticado como delicado.

El look de Lucía Galán en el casamiento de su hija, Rocío Hazán

Lucía Galán eligió un vestido largo en negro profundo como base, un clásico indiscutido para eventos de gala. Sin embargo, lejos de quedarse en lo seguro, elevó la propuesta con un impactante abrigo tipo capa bordado en dorado, que aportó dramatismo y una fuerte presencia escénica. Esta pieza, protagonista absoluta del look, combinaba arabescos y motivos ornamentales que remitían a una estética casi palaciega, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y personalidad.

El diseño, de silueta fluida, caía con naturalidad sobre el cuerpo, permitiendo que la capa tomara el centro de la escena. El contraste entre el negro y el dorado no solo sumó sofisticación, sino que también potenció la iluminación del ambiente, generando un efecto visual sumamente atractivo en fotos y videos del evento. Este tipo de combinación, atemporal y poderosa, suele ser una apuesta segura en celebraciones nocturnas, especialmente en bodas donde el dress code invita al glamour.

En cuanto a los detalles, La cantante de Pimpinela optó por accesorios discretos pero bien elegidos. Llevó un clutch negro de líneas simples y joyería en tonos dorados que dialogaban con el bordado de la capa sin competir con él. El equilibrio fue clave: cada elemento sumó sin sobrecargar el conjunto. El peinado, con ondas suaves y recogido parcial, aportó frescura y un aire romántico, ideal para acompañar el contexto emocional de la ceremonia.

El look de Lucía Galán para el casamiento de su hija, Rocío.

El maquillaje también jugó un rol importante. Con una piel luminosa, ojos definidos y labios en un tono natural, la artista logró un beauty look elegante y acorde a la ocasión, sin robar protagonismo al vestuario. Todo el styling pareció pensado para resaltar su presencia sin caer en excesos, una decisión acertada que habla de experiencia y conocimiento de su propia imagen.

Otro punto a destacar es cómo el outfit dialogó con el entorno. La boda, ambientada con una exuberante decoración floral en tonos vibrantes —donde predominaban rojos, naranjas y fucsias— generó un contraste visual muy interesante con el look de Lucía. Mientras el espacio desbordaba color, ella eligió una paleta más sobria pero con acentos dorados que captaban la luz y armonizaban con el clima festivo.

En un momento tan significativo como el casamiento de su hija, Lucía Galán se mostró fiel a su estilo: elegante, fuerte y con una impronta artística muy marcada. Encontró ese punto justo donde el protagonismo se comparte, pero la identidad personal se mantiene intacta.

Algunas de las postales de Lucía Galán en el casamiento de su hija, Rocío Hazán.

Su elección fue mucho más que un outfit de fiesta. Fue una declaración de estilo, una muestra de cómo reinterpretar códigos clásicos con un giro personal y una confirmación de que el verdadero lujo está en los detalles y en la coherencia del conjunto. En una noche inolvidable para Rocío Hazán, Lucía Galán brilló con luz propia, acompañando desde la elegancia y el buen gusto uno de los momentos más importantes de su vida familiar.