Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la polémica por un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara. Un pedido inesperado del futbolista hacia la empresaria abrió un escenario de tensión que involucra directamente a sus hijas y suma un capítulo más a los conflictos que enfrentan desde su separación.

Mauro Icardi se enfrentó a Wanda Nara por un pedido que está relacionado con sus hijas

Mauro Icardi protagoniza un nuevo cruce con Wanda Nara que vuelve a poner a su familia en primer plano. Una solicitud particular del futbolista y sus hijas se convirtió en el detonante de una disputa que aún no muestra señales de resolverse. Este episodio se suma a una serie de momentos cargados de tensión que se mantienen vigentes entre ambos.

Mauro Icardi

En los últimos días, el jugador del Galatasaray y sus hijas disfrutaron de un reencuentro en la ‘casa de los sueños’ junto a la China Suárez. Durante esos días, las menores expresaron su deseo de quedarse más tiempo con su padre, llevándolo a hablar con sus abogadas para que soliciten a la empresaria y su entorno permiso para que puedan faltar al colegio.

Según contó Gustavo Méndez en A la Mañana con Moria (El Trece), luego de que Mauro Icardi pidiera el permiso, Wanda Nara fue clara y sin margen de negociación. Desde su entorno se sostuvo que los términos pactados debían cumplirse, sin cambios. “El nuevo round. Terminó la paz para Mauro Icardi. Se acabaron sus días en paz con las hijas que tuvo con Wanda Solange Nara”, comentó el periodista.

“Hasta hoy venía todo bien. Hasta hoy, por ejemplo, fueron a buscar a Rufina Cabré, La China y las nenas a un cumpleaños. Eso se sabe, pero un dato exclusivo. Estuvieron mucho en un campo haciendo todo lo que tiene que ver con equitación”, continuó el panelista, revelando cómo fueron los días de las niñas con el delantero.

La dura respuesta de Wanda Nara tras el pedido de Mauro Icardi y sus hijas

Durante el programa, Gustavo Méndez comentó que Mauro Icardi y las niñas estuvieron pasando días en el campo. “Se terminó la paz porque le habían dado el permiso, el juez Adrián Hagopian, por pedido de Elba Marcoveco y Lara Piro, para que las nenas estén con su papá hasta el día jueves y él volvería a Turquía”, agregó.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero según contó, las menores, fruto de la relación entre el delantero y Wanda Nara, le habrían solicitado a su padre pasar un día más juntos. Esto llevó al deportista a hablar con sus abogadas: “Se quieren quedar un día más. Hasta el viernes. Entonces hay que presentar un nuevo escrito al juez del juzgado civil 106 y la señora Ana Rosenfeld dijo no”.

“Obviamente, Mauro Icardi se enojó porque la mamá de las nenas no está en Argentina, está en Japón. Desde el lado de Ana Rosenfeld y la madre dice, no pueden faltar tantos días al colegio”, agregó Gustavo Méndez. Además, el panelista reveló que el jugador y sus abogadas presentaron un escrito, ya que las niñas son las que solicitan estar más tiempo con él, por lo que el Ministerio Público Tutelar podría interceder.

Mauro Icardi

Mauro Icardi protagoniza un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara a partir de un pedido que desató la guerra y volvió a poner a sus hijas en el centro. La situación se originó cuando el futbolista buscó extender la estadía de las menores durante su visita a la Argentina, lo que generó diferencias con la empresaria.

VDV