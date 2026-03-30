De un encuentro inesperado al entorno exclusivo de su casamiento: La historia de amor del Dibu Martínez y Mandinha

Dibu Martínez y Mandinha protagonizan una historia que comenzó de manera casual en 2013 y que con el tiempo se transformó en un vínculo sólido. La pareja decidió dar un paso más en 2017 con una celebración íntima que reflejó la esencia de su relación. Tras años de relación, nacieron sus dos hijos, marcando un nuevo capítulo en su vida.

El encuentro inesperado que inició la historia de amor del Dibu Martínez y Mandinha

Dibu Martínez y Mandinha construyeron una historia que se inició en un cruce cotidiano y que evolucionó hacia una unión consolidada. Con el paso de los años, eligieron sellar su relación en una ceremonia privada en 2017, rodeados de familiares y amigos, en un entorno que acompañó la importancia del momento.

Dibu Martínez y Mandinha

Lo que inició como un cruce inesperado en una parada de colectivos se convirtió en una relación que hoy acompaña la vida del arquero argentino y su esposa, con una familia consolidada y un recorrido compartido. El primer encuentro fue fortuito, cuando la diseñadora y el campeón del mundo esperaban un colectivo.

En ese momento, Dibu Martínez, que iniciaba su carrera profesional en Inglaterra, la vio y se animó a dar el primer paso. Ese instante marcó el inicio de una relación que se fue construyendo con mensajes, charlas y gestos cotidianos. El futbolista reveló que él fue quien se animó a romper el hielo y pedirle una cita a Mandinha.

Dibu Martínez y Mandinha

En distintas ocasiones, la pareja reveló que la conexión se dio de manera natural y, poco a poco, ambos comenzaron a compartir más tiempo juntos, descubriendo afinidades y proyectos en común. Aprovechando que ambos vivían en Londres, los encuentros entre ambos empezaron a repetirse, consolidando su relación.

El íntimo y exclusivo casamiento de Dibu Martínez y Mandinha

La relación de Dibu Martínez y Mandinha avanzó con firmeza y en 2017 decidieron casarse. La celebración fue íntima, con un entorno exclusivo pensado para familiares y amigos cercanos. El evento, realizado a las afueras de Londres, reflejó la esencia de la pareja, con un tono discreto, cuidado y con detalles que marcaron la importancia del momento.

Dibu Martínez y Mandinha

La ceremonia y la fiesta se realizaron en un ambiente que combinó elegancia y sencillez, rodeados de su círculo íntimo. Entre futbolistas y amigos cercanos, la pareja vivió un momento cargado de emoción y calidez. Cabe destacar que el vínculo entre el futbolista y la empresaria se consolidó en paralelo al crecimiento profesional del arquero.

A un año de su casamiento, nació Santino, el primer hijo del Dibu Martínez y Mandinha, marcando un nuevo capítulo en su relación. El arquero celebró la llegada de su primogénito en un contexto de crecimiento. Tres años más tarde, en 2021, nació Ava, la segunda hija de la pareja. Su llegada coincidió con la Copa América de Brasil, donde el futbolista fue una de las figuras.

Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos, Santino y Ava

Dibu Martínez y Mandinha tienen una historia que refleja cómo un cruce casual en la parada de colectivos en 2013 se transformó en un vínculo sólido con el paso del tiempo. La pareja decidió dar un paso más en 2017 con una celebración íntima que selló su unión y marcó un nuevo capítulo en su vida en común.

VDV