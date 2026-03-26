Los días de Mauro Icardi con sus hijas, Isabella y Francesca: nada de escuela, lecciones de caza y vacunación obligada

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras su vuelta al país junto a la China Suárez. El futbolista pidió permiso al club Galatasaray de Turquía para viajar y reencontrarse con sus hijas, Isabella y Francesca. Sin embargo, había un requisito fundamental que pidió Wanda Nara a través de la Justicia: que asistan al colegio. Sin embargo, Yanina Latorre reveló que las niñas no asistieron y brindó detalles de los días que pasan con su padre.

Así es la polémica estadía de Mauro Icardi en la Argentina

El regreso de Mauro Icardi a la Argentina no pasó desapercibido. Instalado en la exclusiva “Casa de los Sueños” y acompañado por su novia, la China Suárez, el jugador volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez por la dinámica que mantiene con sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, fruto de su relación pasada con Wanda Nara.

La persona que aportó detalles sobre la intimidad de estos días fue Yanina Latorre, que en sus posteos mediante Instagram no dudó en cuestionar las decisiones del delantero. Según su relato, la rutina de las niñas durante su estadía con su padre dista bastante de lo habitual, especialmente en lo que respecta a la escolaridad y las actividades cotidianas.

Mauro Icardi

"Arranco la guerra de las inasistencias por las niñitas de Wanda y Mauro", comenzó la conductora. Y agregó: "Icardi presentó un escrito tremendo. Guerra de inasistencias. Según las inasistencias escolares son culpa de la madre y que no lleva a sus hijas al colegio porque ellas querían hacer 'home school'". Sus mensajes recordaron el pedido de Wanda Nara a su expareja: que las pequeñas vayan a la escuela y no falten como las veces que estuvieron bajo su cuidado. De hecho, la Justicia habría aceptado este requisito y en caso de no cumplirlo se le aplicaría una multa.

Los posteos de Yanina Latorre sobre la estadía de Mauro Icardi en la Argentina

El explosivo dato que brindó Yanina Latorre sobre Mauro Icardi

Acto seguido, a través de sus historias, Yanina Latorre lanzó filosa: “Mauro dice que él le va a dar clases. Tampoco fueron a la psicóloga, ¿les va a dar él terapia?”. Tras poner el foco en la educación y el acompañamiento profesional de las menores, la exangelita causó rápidamente un debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el rol de Mauro Icardi.

Pero eso no fue todo. Yanina Latorre también describió algunas de las actividades recreativas que compartirían padre e hijas, con un tono irónico que no pasó inadvertido: “Los cuentos de las hijas de Wanda son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla”.

Los posteos de Yanina Latorre sobre la estadía de Mauro Icardi en la Argentina

Su información provocó una fuerte polémica, sobre todo por el contraste con la rutina escolar que, según la panelista, estaría siendo dejada de lado. “O sea no van al colegio y pescan. Volvimos a principio de siglo”, remató, sin vueltas. Por otro lado, Yanina Latorre contó que Mauro Icardi llevó a la China Suárez a vacunar a sus hijos y aprovechó para vacunar a Francesca. "En contra de su voluntad y sin autorización de la madre", contó.

Mientras tanto, Mauro Icardi se mantiene en silencio frente a estas versiones. Lo cierto es que, una vez más, cada uno de sus movimientos vuelve a ser analizado al detalle, en medio de una fuerte exposición mediática por su nueva relación con la China Suárez y su guerra interminable con Wanda Nara.

China Suárez y Mauro Icardi.

De esta manera, los días de Mauro Icardi con sus hijas, Isabella y Francesca, en la Argentina llamaron la atención por no llevarlas a la escuela, pese a que era una condición importante para Wanda Nara. Además, le brindó lecciones de caza y habría obligado a su hija mayor a vacunarse sin avisar a su expareja.