La grave acusación de Wanda Nara sobre la China Suárez: "Fue a hacerse masajes y las nenas la esperaron en el auto"

La guerra mediática entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo, con acusaciones cada vez más fuertes y un conflicto que ya no solo se dirime en lo legal, sino también en la televisión. Esta vez, la empresaria le contó a Yanina Latorre que su hija más pequeña la habría llamado llorando en varias ocasiones por ciertas actitudes que involucrarían al futbolista y a la actriz.

La letal acusación de Wanda Nara sobre la China Suárez

Todo se desató luego de que Yanina Latorre revelara en Sálvese Quien Pueda (América TV) una charla que mantuvo con Wanda Nara, quien actualmente se encuentra en Japón. “Hoy amanecí con Wanda enloquecida, enardecida”, contó la conductora, al describir el estado de la empresaria tras escuchar versiones que indicaban que no autorizaba a sus hijas a quedarse más tiempo con Mauro Icardi.

Wanda Nara y sus dos hijas

Sin embargo, según explicó, la situación sería otra: “Wanda autoriza, pero con condiciones”, remarcó. Entre ellas, una fundamental: “Que las chicas vayan al colegio. Porque desde que llegó Icardi faltaron ya tres días”. En ese sentido, la mediática habría sido tajante respecto a las rutinas de sus hijas y su educación.

El conflicto escaló aún más cuando la expanelista de LAM comenzó a detallar lo que las niñas le habrían contado a su madre sobre los días junto a su padre. “Las chicas le dijeron que él se levanta a la una del mediodía, que quedan tiradas toda la mañana y que las hacen pescar en la laguna de Nordelta”, relató, sumando preocupación al panorama.

La China Suárez y Mauro Icardi

Pero el momento más impactante llegó cuando reveló la acusación más delicada contra la China Suárez. En ese sentido, el panelista Nicolás Peralta expresó: “Perdón, yo lo más grave que leí fue que la China Suárez se fue a hacer masajes y las nenas la esperaron en el auto”. Por su parte, la conductora agregó: “Fueron en el auto, la China bajó a masajearse y todos se quedaron adentro”.

Según el mismo relato, esta información habría surgido directamente de lo que las propias niñas le contaron a la empresaria. “Todo eso se lo cuentan las chicas a Wanda”, insistió Yanina Latorre, reforzando la versión.

Además, se sumaron otros episodios que aumentaron la tensión. “Me llamó la más chica llorando”, habría dicho la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), preocupada, al tiempo que también mencionó que “no fueron a la psicóloga, no fueron al colegio”, lo que encendió aún más sus alarmas.

En paralelo, Wanda Nara ya avanzó en el plano judicial. Tal como mencionaron en el programa, presentó un escrito en el que acepta que sus hijas permanezcan con su padre, pero con condiciones claras: “Que estudien, que vayan al colegio y que cumplan con sus actividades”. De no cumplirse, habría solicitado “una multa de 100 millones de pesos”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Mientras tanto, la disputa legal continúa. “Hoy iba a haber una audiencia para terminar con el divorcio”, contó Yanina Latorre, aunque finalmente se postergó: “Se pasó para el 6 de mayo”. Así, en medio de versiones cruzadas, acusaciones y tensión creciente, el conflicto familiar suma un nuevo capítulo que no deja de escalar.