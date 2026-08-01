Así fue el bautismo de Juanita, la hija de Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio: decoración en rosa, detalles románticos y ceremonia íntima

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio celebraron el bautismo de su pequeña hija Juanita —nacida el 4 de mayo— en una jornada cargada de profunda emoción. Este tipo de encuentros íntimos demuestra la importancia que los protagonistas otorgan a los valores tradicionales y al calor de los suyos en cada etapa vital.

El bautismo de Juanita, la hija de Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio.

Un festejo rodeado de ternura y estética pastel

La celebración se destacó por una ambientación delicada donde el color rosa dominó cada rincón del salón principal. Los toldos estilo francés y los paneles circulares crearon un escenario de cuento de hadas para recibir a los invitados más cercanos. Karina eligió este tono pastel para transmitir la suavidad y la dulzura que caracterizan este momento tan especial de la infancia de su hija. Cada elemento visual obedeció a una planificación exhaustiva que buscó generar un clima de absoluta armonía y bienestar colectivo entre todos los asistentes.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio eligieron todo color rosa.

Los detalles románticos se apreciaron en cada elemento decorativo elegido con suma paciencia por los papás de la niña. Hubo carteles personalizados con tipografías elegantes, arreglos florales sutiles y estructuras geométricas minimalistas que aportaron modernidad al espacio. Las sillas de estilo rattan pintadas en color rosa combinaban a la perfección con bolsitas de recuerdo confeccionadas en tela de lienzo. Cada rincón reflejó un diseño pensado minuciosamente para agasajar a los seres queridos que acompañaron a la familia en este día consagratorio y único.

Juanita lució un prendedor con cuentas y los padres posaron con la libreta parroquial.

La ceremonia religiosa y la emoción de los padres

El templo sagrado recibió a la familia y a un grupo reducido de allegados para el ritual del bautismo de Juanita. El sacerdote impartió la bendición sagrada mientras los padres sostenían a la niña con una devoción absoluta y visible. Gonzalo Montiel mostró su perfil más tierno y alejado de las canchas de fútbol al cuidar cada detalle de la ceremonia litúrgica. Karina Nacucchio lució un elegante conjunto sastrero en tono rosa palo y abrazó con ternura infinita a su hija durante todo el desarrollo del sacramento espiritual.

Hubo una íntima celebración religiosa.

La pequeña protagonista llevó un vestido tradicional de color marfil confeccionado con tejidos suaves y delicados encajes. Un pequeño prendedor con margaritas y una tira de cuentas personalizadas con su nombre completaron el atuendo angelical de la bebé. Los padrinos y los familiares cercanos participaron en cada lectura y oración propuesta por la iglesia. Las manos unidas de la pareja sobre la libreta parroquial simbolizaron la solidez y el amor inquebrantable que construyen día tras día con esfuerzo.

Una mesa dulce de ensueño y momentos inolvidables

El sector dedicado a la gastronomía dulce se robó todas las miradas de los presentes gracias a una pastelería sofisticada y original. Una torta de dos pisos decorada con texturas capitoné, cintas de raso y delicadas flores en la cúspide presidió la mesa principal. Los invitados degustaron exquisiteces mientras disfrutaban de un ambiente distendido, alegre y repleto de risas infantiles que contagiaron felicidad. El hermano mayor de la niña, Thiago, acompañó la jornada con absoluta dulzura, luciendo una camisa a rayas.

Delicados souveniers; y la presencia del hermano mayor, Thiago Montiel.

La publicación en las redes sociales acumuló miles de reacciones y comentarios afectuosos por parte de colegas, amigos y fanáticos incondicionales. Este bautismo consolidó un capítulo hermoso en la vida del clan Montiel Nacucchio además de un recuerdo imborrable en el álbum familiar.