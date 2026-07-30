Ángel Di María celebró sus 15 años de amor con Jorgelina Cardoso: "Te amo mucho"

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso construyeron una relación que se consolidó con el tiempo y que acompañó cada paso de la carrera del futbolista. Con una historia marcada por decisiones compartidas, hoy celebran 15 años repletos de amor que reflejan la fortaleza de su unión. Desde los primeros años en Rosario hasta los desafíos que implicó la vida en Europa, supieron mantener la confianza y la paciencia como base de su vínculo. La pareja encontró en la constancia y el apoyo mutuo la clave para hacer crecer su relación.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso celebraron sus 15 años de casados con un sentido mensaje

Ángel Di María comparte con Jorgelina Cardoso un recorrido que comenzó en Rosario y que hoy se mantiene firme tras 15 años de vida compartida. La pareja atraviesa nuevas etapas personales y profesionales, siempre con la misma constancia que los unió desde el inicio. Con el paso del tiempo, lograron consolidar una relación que acompañó cada decisión importante y que se transformó en el sostén de una vida compartida.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

En las últimas horas, la pareja compartió en redes sociales un emotivo intercambio que rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores. La imagen los mostró juntos, retratando la felicidad de vivir este momento juntos. “Bodas de cristal. 15 años de nuestro casamiento, amor mío. Este aniversario representa la transparencia, la confianza y la fortaleza de la pareja. Aunque el cristal parece frágil, es fuerte si se cuida con amor y paciencia. Te amo como el primer día, gracias por tanto amor”, escribió en el posteo.

Por su parte, Ángel Di María, que actualmente disfruta de un presente pleno en lo personal y profesional, respondió con palabras simples y directas: “Feliz aniversario, mi vida, 15 añitos. Te amo mucho”. El gesto fue celebrado por miles de seguidores que llenaron la publicación con comentarios de cariño y felicitaciones, reflejando el impacto que la pareja tiene en el público. “Los amamos”, “Hermosos y resilientes”, “Tan lindos”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron en la publicación de Jorgelina Cardoso.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

Cabe destacar que la relación comenzó en Rosario, ciudad natal del jugador, y desde entonces se convirtió en un ejemplo de acompañamiento mutuo en cada etapa de sus vidas. Con el paso de los años, atravesaron mudanzas, desafíos profesionales y momentos de incertidumbre, siempre sosteniendo la relación con confianza y paciencia. El vínculo se fortaleció en los primeros años de carrera del delantero, cuando las distancias y las exigencias del fútbol internacional ponían a prueba la relación.

Marcada por la constancia y el apoyo mutuo: La historia de amor entre Jorgelina Cardoso

El inicio de la relación de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, en 2009, estuvo marcado por la intensidad de los sentimientos y por la distancia que imponía la carrera del futbolista. En un momento clave, la gestora le pidió al futbolista que regresara a Rosario, un ruego que puso en evidencia la importancia de la cercanía y el compromiso en su vínculo. Esa decisión abrió un nuevo capítulo en la pareja, que desde entonces se mostró inseparable.

Jorgelina Cardoso, Ángel Di María y sus hijas

Con el traslado del futbolista a Europa, la relación enfrentó nuevos desafíos. La adaptación a diferentes países y culturas, sumada a la exigencia del fútbol de élite, requirió de un esfuerzo conjunto. La empresaria acompañó cada paso, convirtiéndose en un pilar fundamental para el jugador dentro y fuera de la cancha. El ultimátum que marcó la historia de la pareja fue un momento decisivo. La gestora le planteó la necesidad de apostar plenamente por la relación, y esa conversación terminó por consolidar el compromiso de ambos.

Desde entonces, Jorgelina Cardoso y Ángel Di María se mostraron más fuertes y unidos, construyendo una vida en común que hoy celebra quince años de matrimonio. La familia que formaron se convirtió en el centro de sus vidas. Con sus hijas, Mía y Pía, como protagonistas, comparten momentos cotidianos que reflejan la estabilidad alcanzada. Las redes sociales son testigo de esa unión, con publicaciones que muestran viajes, celebraciones y gestos de cariño que refuerzan la imagen de una pareja unida desde la compañía y la cercanía.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso celebran un nuevo aniversario que refleja el camino recorrido desde sus primeros años en Rosario hasta la vida que construyeron juntos en distintos destinos. La pareja supo sostener su vínculo en medio de cambios y desafíos, manteniendo la confianza como base de cada etapa compartida. Con el paso del tiempo, lograron consolidar una relación que acompañó decisiones importantes y que se transformó en el sostén de una familia.

VDV