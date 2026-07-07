De Valentina Cervantes a Caro Calvagni y Kelci Rose Bowers, todos los looks de las "mujeres de la selección" para el partido ante Egipto

Si hay algo que caracteriza a las mujeres de la selección es su capacidad fashionista de darle una vuelta de tuerca a la moda relacionada con los deportes y el fútbol. Lo que usualmente fue una camiseta holgada y pantalones sueltos, las celebridades lo transformaron en una imposición de nuevas prendas con los colores albicelestes para alentar a la selección. En este Mundial 2026, y con los nervios de octavo de final, de Valentina Cervantes a Caro Calvagni y Kelci Rose Bowers, las famosas demostraron cómo apoyar al país, con la intervención de la camiseta frente a Egipto.

Camila Galante

Los looks de las mujeres de la selección para alentar a la Argentina

Proveniente de diversas ideas originales de usuarios de las redes sociales, la intervención de la camiseta argentina llegó al Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, para darle una vuelta de tuerca a la manera en que los fanáticos de la moda pueden alentar a la selección. Tomada como una de las máximas tendencias de moda urbana y "stadium chic", esta movida se desprende de la estética Blokecore y busca transformar las camisetas de fútbol en prendas de diseño adaptadas a la silueta y al estilo de noche.

Algunas celebridades, como Caro Calvagni y Kelci Rose Bowers, dejaron en claro que no hace falta un cambio muy grande para mantener el estilismo. Por el contrario, ellas ajustaron la camiseta para transformarlo en un crop top, y lo combinaron con un pantalón de jean para darle un toque más elevado que el clásico jogging comfy.

Kelci Rose Bowers

Muriel López Benítez

Entre brillos y una figura que marca su natural belleza, con pocos cambios hicieron un gran look listo para ir al Estadio de Atlanta y alentar a la Selección en su partido contra Egipto. La propia Valentina Cervantes también se unió a este estilo más relajado, luciendo la nueva camiseta y el pantalón wide leg total white.

Valentina Cervantes

Por el contrario a otras mujeres, que se la jugaron a un cambio más arriesgado, como el corset de Pampita o la campera de jean intervenida de Bowers, la primera dama del deporte, Antonela Roccuzzo, dejó en claro que el crop top es el perfecto y más cómodo para lucir la camiseta que la acompañó en todas las copas más importantes de Lionel Messi. Con el jean, los accesorios más delicados, y con María Sol Messi como acompañante de lujo y de fashionismo, lo elevó con un estilo urbano, marcando la simpleza como el compañero ideal.

Antonella Roccuzzo, María Sol Messi

La selección argentina se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial, con el objetivo de volver a obtener una nueva consagración de gloria. Algunos de los fanáticos arribaron al mítico estadio de Atlanta, al igual que algunas de sus mujeres se preparan para el gran evento. La intervención de la camiseta vuelve a ser el centro de atención de miradas fashionistas, y una manera disruptiva de portar los colores albicelestes como una tendencia perfecta para el verano de Estados Unidos.

Nota en desarrollo.

A.E