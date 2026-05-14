Gonzalo Montiel presentó a su hija Juanita con una tierna foto familiar

A semanas del comienzo del Mundial, Gonzalo Montiel fue papá otra vez. El futbolista argentino y campeón del mundo celebró junto con su mujer, Karina Nacucchio, la llegada de su beba.

Feliz y emocionado, el jugador enterneció las redes al compartir las primeras imágenes de su segundo hijo. A pura dicha, la pareja fue retratada en la sala de parto en los instantes siguientes al nacimiento de su pequeña.

El jugador se mostró feliz desde la clínica cambiando los pañales de su heredera.

Cuáles fueron las tiernas palabras de Montiel para su beba

“Bienvenida Juanita 04/05/2026. Llegaste a multiplicar todo nuestro amor, princesa de nuestras vidas… Qué maravilloso es tenerte como hija, muñeca”, escribieron Gonzalo y su esposa en sus posteos en redes sociales, que de inmediato se plagaron de Likes y felicitaciones.

Juanita nació el 4 de mayo. Montiel y su mujer también tienen a Thiago, de casi dos años.

Fascinados y con los sentimientos a flor de piel, Gonzalo y su esposa celebran un presente familiar que también incluye a Thiago, su primer hijo, nacido en junio de 2024.

Además de recibir con gran amorosidad a su pequeña, la pareja continuó su mensaje de bienvenida con palabras que evidencian cuan felices los hace esta nueva etapa de sus vidas compartidas.

“Prometemos regalarte todo nuestro tiempo para compartir cada momento y hacerlo único. Te amamos con todo nuestro corazón, tesoro. Gracias a Dios por tu salud”, concluyeron Gonzalo y Karina.