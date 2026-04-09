Así fue el bautismo de Lautaro, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante: doble festejo, temática Disney y torta personalizada

La familia de Leandro Paredes vivió un día muy especial con motivo del primer cumpleaños de Lautaro, el menor de sus hijos junto a Camila Galante. Pero la celebración tuvo un evento extra: el pequeño también recibió el sacramento del bautismo, convirtiendo la fecha en un doble festejo cargado de significado.

Camila Galante y Leandro Paredes junto a sus hijos

Rodeados de familiares y amigos íntimos, Leandro Paredes y Camila Galante organizaron una jornada que comenzó con una emotiva ceremonia religiosa y continuó con una celebración pensada al detalle. La estética elegida, los looks coordinados y una impronta cálida marcaron el tono de un evento que combinó lo clásico con lo moderno.

Una ceremonia íntima y un festejo con sello propio

El bautismo del hijo menor de Leandro Paredes y Camila Galante tuvo lugar en la Iglesia de Lourdes, donde Lautaro fue acompañado por sus seres queridos en un momento cargado de emoción. Luego, la celebración se trasladó a un salón ambientado especialmente para la ocasión, donde cada detalle fue cuidadosamente pensado.

La temática elegida fue Safari de Disney, una propuesta que se reflejó en la decoración, los colores y la impronta general del evento. Los tonos tierra dominaron la escena, aportando calidez y elegancia, mientras que la torta personalizada se convirtió en uno de los grandes protagonistas, alineada con el concepto del festejo.

Looks coordinados para toda al familia

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la armonía en los estilismos de la familia de Leandro Paredes y Camila Galante. El pequeño Lautaro lució un traje de dos piezas en tono camel satinado con camisa blanca, logrando un look sofisticado pero acorde a su edad. El detalle del collar tipo ámbar sumó un aire relajado, mientras que las zapatillas en tono nude aportaron comodidad sin perder estilo.

Lautaro Paredes

Por su parte, Leandro Paredes, Camila Galante y su hija mayor, Victoria, acompañaron la estética con outfits en la misma paleta de tonos tierra, reforzando una identidad visual coherente y elegante. En contraste, Giovanni, el hijo del medio, optó por un look más descontracturado con jean y remera blanca, sumando frescura al conjunto familiar.