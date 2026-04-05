El lujoso festejo de Pascua de Camila Galante y Leandro Paredes: inflables y una impactante decoración

Este domingo, Camila Galante y Leandro Paredes deslumbraron a sus hijos con una impactante puesta en escena para celebrar las Pascuas. A través de unas fotos que desplegó la empresaria en su cuenta personal de Instagram, se pudo observar una escenografía de ensueño para agasajar a los más chiquitos de la familia. La misma brindó no sólo un ambiente digno de admirar, sino que, además, estimuló la imaginación de los chicos con elementos que aportaron funcionalidad.

La extravagante puesta en escena de Camila Galante y Leandro paredes para sus hijos

Para estas Pascuas, Camila Galante apostó por un festejo digno de admirar. Pensando en mimar a sus tres hijos -Victoria, Giovanny y Lautaro-, la joven preparó una decoración cargada de ternura. En el jardín de su casa colocó a un costado de un buda gigante un inflable XXL total white, donde los menores podían saltar, deslizarse por el tobogán y trepar sobre los diversos sectores de este saltarín.

Leandro Paredes, Camila Galante y sus tres hijos | Instagram

Asimismo, desplegó una mesa baja con almohadones sobre el pasto en el cual decoró con servilleteros blancos con lunares negros, mini cajitas de pochoclos en color amarillo y vasitos de plástico de la misma tonalidad. A la derecha de la imagen, se podía observar una estructura con una gigantografía de un conejito de pascuas. “Los amo tanto”, escribió dejando huellas de su inmenso amor hacia sus retoños.

El lujoso festejo de Pascua de Camila Galante y Leandro Paredes | Instagram

Un rincón mágico de Pascua que combina estilo y ternura

Como si esta puesta en escena al aire libre fuese poco, Camila Galante y Leandro Paredes montaron una estructura en un espacio cerrado donde realizaron un montaje que fusiona ternura, creatividad y detalles pensados especialmente para los más pequeños. En este marco, el elemento central es un arco en tonos claros con la inscripción Felices Pascuas, acompañado por globos en colores mostaza, verde oliva y marrón.

Asimismo, la célebre pareja agregó una variedad de elementos decorativos que lo hicieron más lujoso e impactante: figuras de conejos de estilo ilustrado, canastas de mimbre con huevos de Pascua en su interior y peluches tejidos al crochet, así como arreglos florales en tonos pastel. La incorporación de materiales naturales, como alfombras de fibras tejidas, flores y madera, aporta un aire rústico contemporáneo muy utilizado en materia de decoración en este 2026.

Por su parte, la iluminación también juega un papel central. Una lámpara artificial con forma de mariposa añadió un toque cálido y radiante, ideal para resaltar este tipo de ambientaciones. Detalles como un pequeño pollito y huellas de conejo en el suelo completan la narrativa visual, convirtiéndose en el principal atractivo de la vivienda en esta fecha especial del calendario cristiano.

El lujoso festejo de Pascua de Camila Galante y Leandro Paredes | Instagram

De esta manera, Camila Galante y Leandro Paredes lograron transformar una celebración tradicional en una experiencia inolvidable para sus hijos, donde el amor, la dedicación y el cuidado por cada detalle fueron los verdaderos protagonistas. Más allá del despliegue que los jóvenes pensaron para sus retoños, la jornada reflejó el valor de compartir en familia y de crear recuerdos únicos. De esta manera, dejaron claro que, cualquier fecha, es motivo de celebración y, en consecuencia, de ambientación; una tendencia que va en aumento y aporta una mirada chic a las grandes tradiciones.

NB