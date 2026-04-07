José Chatruc confirmó su romance con Sabrina Rojas y enterneció con sus palabras: "De ella me gusta todo”

José Chatruc confirmó su relación con Sabrina Rojas y eligió hacerlo con un tono sencillo que enterneció a todos por sus palabras. Lo que empezó como encuentros compartidos de la amistad ahora se muestra en un escenario que refleja cercanía y entusiasmo. Con gestos que revelan un inicio cargado de espontaneidad, la pareja disfruta de sus primeras salidas.

Las tiernas palabras que usó José Chatruc para confirmar el romance con Sabrina Rojas

José Chatruc rompió el silencio luego de que se viralizara un video junto a Sabrina Rojas en las playas de Punta del Este. El exfutbolista decidió hablar sobre su vínculo con la actriz y reveló con tiernas palabras cómo avanza su romance. El vínculo, que comenzó en la cercanía de un grupo de amigos, hoy sigue creciendo con naturalidad.

José Chatruc

En las últimas horas, se conocieron en Desayuno Americano (América) las palabras del deportista sobre su vínculo con la actriz. El defensor habló luego de que se conocieran imágenes de ambos desde Punta del Este, donde se los veía disfrutando de un momento juntos, lo que despertó rumores inmediatos sobre una relación.

Ante la repercusión, José Chatruc eligió bajarle el tono a la situación y explicó que compartieron un fin de semana tranquilo. “¿Estás enamorado?“, disparó el notero de América TV sin vueltas. "Qué personaje", contestó el exjugador de Racing. Además, adelantó que pasaron unos muy buenos días en Uruguay.

“Yo la pasé bárbaro. Fuimos un fin de semana. Estuvimos tranquilos”, comentó. Sus palabras buscaron bajar el tono de las imágenes que se habían viralizado en los últimos días. Cuando se le consultó qué es lo que más le atrae de Sabrina Rojas, fue claro y enterneció a todos con su respuesta: “Ay, chicos… de ella me gusta todo”.

La aclaración de José Chatruc sobre su relación con Sabrina Rojas

A pesar de las imágenes que se conocieron de ambos en Punta del Este y de sus palabras en Desayuno Americano (América), José Chatruc fue claro al momento de definir la situación. “Somos amigos... Nos estamos conociendo. No hay una relación, tenemos buena onda y no hay más que eso. No hay título, nos acabamos de conocer”, explicó.

José Chatruc y Sabrina Rojas

Por otro lado, el exfutbolista buscó dejar en claro que prefiere no apresurarse ni poner etiquetas a lo que está viviendo. Además, destacó que siempre se consideró un suertudo y que disfruta de este momento sin presiones. Sus palabras sorprendieron a todos sus seguidores y buscaron llevar tranquilidad sobre la etapa inicial que transita.

Cabe destacar que días atrás, José Chatruc y Sabrina Rojas disfrutaron de una de sus primeras escapadas románticas en Punta del Este. El balneario uruguayo fue el lugar donde ambos compartieron un tiempo de descanso. Las imágenes que se difundieron mostraron gestos de cariño y complicidad, lo que terminó de instalar los rumores de romance.

Sabrina Rojas

José Chatruc confirmó su romance con Sabrina Rojas y enterneció con sus palabras al hablar de este nuevo vínculo. La relación, que comenzó en un entorno de amistad y se mostró públicamente en Punta del Este, avanza con tranquilidad y sin etiquetas. Con gestos sencillos y una actitud relajada, dejaron ver que atraviesan una etapa inicial marcada por la complicidad.

VDV