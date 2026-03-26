Camila Galante mostró la intimidad del festejo de aniversario con Leandro Paredes

Desde hace años, Camila Galante y Leandro Paredes se consolidaron como una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del fútbol argentino. Con una historia que comenzó mucho antes de la fama internacional del mediocampista, ambos construyeron una relación marcada por la familia, la compañía y una exposición pública que, aunque medida, siempre genera repercusión.

Camila Galante y Leandro Paredes

A lo largo del tiempo, su vínculo fue creciendo junto a la carrera deportiva del jugador, entre mudanzas, desafíos profesionales y una vida compartida que muchas veces ha quedado reflejada en redes sociales. Por eso, cada gesto entre ellos no pasa desapercibido, mucho menos cuando se trata de una fecha especial como un nuevo aniversario.

El posteo íntimo que compartió Camila Galante

Para celebrar sus 16 años de amor, Camila Galante decidió abrir una pequeña ventana a la intimidad del festejo y compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la romántica cena que vivió junto a Leandro Paredes.

Camila Galante y Leandro Paredes

Camila Galante acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “El amor de mi vida. Gracias por esta vida juntos hace 16 años. Te elijo en esta y en todas mis vidas. te amo mucho amor mío”, escribió. El posteo no tardó en generar repercusión, especialmente porque llegó en un momento en el que ambos vuelven a quedar envueltos en rumores de infidelidad

El contundente mensaje de Leandro Paredes a Camila Galante tras los rumores de infidelidad

Recientemente, Leandro Paredes y Camila Galante quedaron envueltos en una fuerte polémica luego de que comenzaran a circular versiones que vinculaban al futbolista con Emilia Mernes. Frente a esa situación, la influencer salió a desmentir categóricamente cualquier tipo de crisis o infidelidad.

El mensaje de Leandro Paredes a Camila Galante

Sin embargo, fue el propio Leandro Paredes quien terminó de cerrar el tema con una contundente dedicatoria. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto junto a su esposa y escribió: “Felices 16 años juntos amor de mi vida. Te amo”. Así, lejos de esquivar la exposición o el contexto en el que se dio la publicación, el futbolista eligió mostrarse enamorado y presente en una fecha clave para ambos.