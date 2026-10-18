Así fue el cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero: globos, regalos y un festejo familiar

Calu Rivero vivió un día muy especial en Madrid. Su hija Bee cumplió dos años y la actriz y DJ compartió en sus redes sociales distintas postales de la celebración, que tuvo como protagonistas a la pequeña y a su familia. Aunque el viaje estuvo motivado por compromisos laborales, Calu encontró la manera de celebrar el nuevo año de vida de su hija en un entorno íntimo y rodeado de afecto.

Calu Rivero y Bee

Así fue el cumpleaños de Bee, la hija de Calu RIvero, junto a sus abuelos Rita y Guille

Uno de los detalles que más se destacaron en las imágenes fue la decoración elegida por Calu Rivero para la ocasión. Globos rojos, blancos y amarillos dieron color al festejo, con diseños infantiles y una gran figura inflable con el número dos, que también apareció en las calles de Madrid. En el interior, la ambientación incluyó vasos decorados con animales, globos sobre la mesa y pequeños detalles pensados para acompañar el cumpleaños de Bee.

Así fue el cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Entre las imágenes que publicó, Calu mostró a Bee jugando con los globos y disfrutando de los preparativos. También compartió una tierna postal de la pequeña junto a su abuela materna, Rita del Valle, a quien mencionó con cariño en una de sus historias. “Viva mi madre”, escribió la actriz, que dejó ver el lugar especial que tuvo su familia en la celebración.

Guille, el abuelo de Bee, también fue parte del festejo y apareció en otra de las imágenes compartidas por Calu mientras llevaba una bolsa de regalos por las calles de la capital española. La actriz lo definió como un “abuelo cómplice”, en una escena que reflejó el acompañamiento familiar durante estos días lejos de casa.

La tierna dedicatoria de Calu Rivero a su hija

La actriz también compartió una imagen de la pequeña con un globo amarillo y otra de ella misma mientras organizaba los detalles del cumpleaños. En una de las historias, se refirió a su hija como la “bebita más hermosa del mundo”, una frase que resumió la emoción con la que vivió la fecha.

Las dulces fotos del cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

Así, entre globos, regalos y momentos compartidos con sus abuelos, Bee celebró sus dos años en Madrid. Las postales que publicó Calu dejaron ver una celebración familiar, con detalles infantiles y gestos de cariño que acompañaron una fecha muy especial para ambas.