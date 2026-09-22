Los días de Calu Rivero y sus hijos en España: "Lo nuevo. Lo libre. Lo de siempre, pero en otro lugar"

Calu Rivero disfruta de unos días en España junto a sus hijos, Tao y Bee. La actriz que también viajó acompañada de su pareja, Aíto de la Rúa, compartió algunas postales de su estadía y volvió a cautivar con su particular estilo y sus elecciones de moda.

Calu Rivero mostró su estadía en España y sus looks más relajados

Calu Rivero se encuentra en España disfrutando de unos días en familia junto a sus hijos, Tao y Bee. Desde Madrid, la actriz compartió distintas postales de su estadía y mostró tanto sus planes como los looks que eligió para acompañar cada momento, con una estética relajada y muy vinculada a la naturaleza.

La estadía de Calu Rivero en España también tiene un vínculo especial con Shakira. La modelo se encuentra viviendo de cerca la residencia de la cantante en el país, en un contexto familiar marcado por la amistad que mantiene Antonio de la Rúa, su cuñado, con la estrella del pop y expareja.

Calu Rivero

A través de sus redes sociales, Calu Rivero fue compartiendo algunos momentos de estos días y permitió a sus seguidores conocer parte de su intimidad junto a sus pequeños. Entre paseos, encuentros y jornadas al aire libre, volvió a mostrar una de las características que también atraviesa sus elecciones de moda: la búsqueda de prendas cómodas, naturales y con personalidad.

Estilo relajado, colores y prendas artesanales: los looks de Calu Rivero y sus hijos

En una de las imágenes, Calu Rivero aparece acompañada por su pareja Aíto de la Rúa y se la puede ver con un vestido negro corto, de breteles finos y tejido liviano, que aporta una estética sensual pero descontracturada. El diseño tiene una caída suelta y deja los hombros al descubierto, mientras que la influencer lo combina con anteojos de sol y accesorios plateados.

Uno de los detalles que más llama la atención es el collar que eligió para completar el look. Se trata de una pieza de inspiración artesanal, con distintos elementos que aportan textura y refuerzan esa estética bohemia que suele estar presente en sus estilismos.

Los días de Calu Rivero junto a sus hijos y su pareja en España

Otra de las postales muestra a Calu Rivero junto a sus hijos, Tao y Bee, en un espacio lleno de color. Para esta ocasión, eligió una combinación sencilla pero canchera: una musculosa blanca de silueta recta y un pantalón verde de pierna ancha, de inspiración cómoda y urbana.

El pantalón se destaca por su caída amplia y por el tono verde, que aporta un toque de color al conjunto sin perder la estética natural. Calu Rivero completó el outfit con calzado cómodo y anteojos, mientras que llevó el pelo suelto, reforzando el estilo relajado que caracteriza sus looks durante estas vacaciones.

A su lado, sus hijos también lucieron prendas cómodas y coloridas. Tao llevó una remera blanca con una estampa gráfica y un pantalón amplio de rayas, mientras que Bee apareció con un conjunto amarillo, compuesto por prendas holgadas y cómodas para moverse y jugar. La elección de los menores mantiene el mismo espíritu que el look de su mamá: prendas prácticas, colores protagonistas y diseños pensados para disfrutar de una jornada familiar.

En otra de las imágenes, Calu Rivero volvió a demostrar su gusto por las piezas con personalidad. Esta vez, apareció en medio de un entorno natural, acompañada por uno de sus hijos, con un cardigan tejido en tonos violeta y naranja, una de las piezas más llamativas de su estadía. La prenda se destaca por su combinación de colores vibrantes y por un estampado geométrico que le aporta un aire artesanal y bohemio. Lo combinó con un pantalón verde de rayas verticales, una elección que suma movimiento y textura al conjunto. Para completar el look, Calu Rivero llevó una bolsa de gran tamaño en tonos verdes y blancos, también de inspiración artesanal, que funciona como accesorio y como pieza práctica para una jornada al aire libre.

Los días de Calu Rivero y sus hijos en España

Además de los looks, las imágenes que compartió Calu Rivero permitieron ver parte del escenario en el que está disfrutando estos días. Cada postal transmite una escena cotidiana y familiar, alejada de las grandes producciones y más vinculada con el disfrute del tiempo compartido.

En cada una de las imágenes, Calu Rivero dejó ver así una faceta íntima de su viaje por Madrid. La comodidad, los colores, los tejidos y las prendas de inspiración artesanal fueron algunos de los recursos que eligió para sus looks, mientras que los paseos y los espacios naturales se convirtieron en el escenario perfecto para sus días en familia.

En resumen, Calu Rivero mostró sus días en España junto a sus hijos y su pareja Aíto de la Rúa. Feliz y emocionada, escribió en su red social: "Lo nuevo. Lo libre. Lo de siempre, pero en otro lugar". El álbum de fotos cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores y dejó ver cada momento compartido junto a sus seres queridos.