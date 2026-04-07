Así fue el cumpleaños sorpresa de Nelson Castro: organizado por sus compañeros, emotivo y con su torta favorita

Nelson Castro es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Con una trayectoria consolidada tanto en radio como en televisión, el conductor supo construir una imagen ligada al análisis, la credibilidad y el profesionalismo, pero también a un estilo cercano que lo convirtió en una presencia muy valorada por colegas y oyentes.

Nelson Castro

En ese contexto, su cumpleaños número 71 no pasó desapercibido. Aunque la fecha cayó domingo, el festejo de Nelson Castro llegó al día siguiente, cuando fue sorprendido en pleno aire por sus compañeros de trabajo, quienes organizaron una celebración íntima, emotiva y cargada de afecto en su programa.

Un momento lleno de cariño y respeto

El lunes 6 de abril, Nelson Castro fue homenajeado en Radio Rivadavia, donde recibió saludos de sus compañeros, entre ellos Cristina Pérez, además de todo el equipo que lo acompaña a diario. El periodista vivió una mañana distinta, marcada por los aplausos, los buenos deseos y una sorpresa especialmente preparada para él.

Desde la cuenta oficial de Vamos Rivadavia también le dedicaron un mensaje cargado de admiración y afecto: “Un gran profesional, un referente del periodismo y una persona que inspira todos los días a sus pares con su compromiso, su mirada y su pasión por comunicar”. La publicación también destacó su calidez, su dedicación y el enorme aporte que realiza a la radio.

El último proyecto de Nelson Castro

Más allá de su perfil periodístico, Nelson Castro también ha mostrado una faceta más íntima y reflexiva a través de la escritura. En uno de sus trabajos más personales, reunió una serie de anécdotas vinculadas a su propia historia, en un relato atravesado por la memoria, los recuerdos y una mirada profundamente humana sobre lo vivido.

Nelson Castro

A los 71 años, Nelson Castro continúa vigente, activo y querido por su entorno profesional, pero también se muestra como una figura que trasciende la noticia diaria. Su cumpleaños no solo celebró un año más de vida, sino también una trayectoria sólida, respetada y construida con sensibilidad, compromiso y pasión por comunicar.